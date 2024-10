Una limosnita de asesoría

Por lo prolongado del decreto para regularizar los automóviles ingresados de forma irregular a territorio mexicano, ya la mayoría conocemos de qué se trata y nada mas como recordatorio; todo vehículo que se haya internado a México antes de 2017 podrá ser regularizado por la módica cantidad de $2500.00 pesos y cada ciudadano mayor de edad podrá hacer el trámite en una única ocasión, es decir, un auto por persona, precisamente porque se trata de beneficiar a la gente de menor poder adquisitivo y que en un afán de poder transportarse en nuestra ciudad, compró un automóvil en las referidas condiciones.

Estos automotores adquieren la calidad de nacionales, esto es, pueden circular sin problema por todo el hermoso y extenso territorio nacional, sin ningún problema, pues el trámite y sus placas lo avalan.

Lo anterior sale a cuento porque la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, solicitó a la presidenta de la República a emitir lineamientos que permitan la importación definitiva de vehículos usados en la franja fronteriza, a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta propuesta responde a la caducidad del decreto presidencial del pasado 30 de septiembre que permitía la importación de vehículos fronterizos.

Nada mas que el decreto al que se refiere la diputada es el normal, ese que hacen o hacían las agencias aduanales en el que se requerían una serie de documentos que encarecían el trámite, ese efectivamente, no se ha renovado.

Pero todo parece indicar que ni falta que hace, pues la verdad es que los automóviles siguen entrando a Juárez todos los días, mismos que, vía decreto se regularizan y en la oficina de Recaudación de Rentas se les dota de su respectivo juego de matrículas, claro, previo pago correspondiente y tan, tan, así de fácil ya se puede ir a donde se quiera dentro de territorio nacional.

Contreras asegura que estos vehículos no pueden ingresar a Estados Unidos debido a que si lo hacen pueden ser susceptible de decomiso, al no haber sido dados de baja del padrón vehicular de aquel país, y efectivamente, nada mas que se puede hacer el tramite del conocido como “chiper export” el cual se puede tramitar en una agencia aduanal y listo.

Xóchitl Contreras enfatizó que los vehículos regularizados a través del conocido REPUVE ocasionan extorsiones por parte de algunos miembros de la Guardia Nacional, quienes, al aprovechar la confusión y la falta de claridad en las normas, demandan dinero a los ciudadanos que intentan entrar a México con sus autos.

Cosa que no puede ser, pues como ya se dijo, los vehículos portan sus placas y engomados igualitos que los comprados en una agencia de autos nuevos en nuestro país.

Al final de cuentas es entendible que siendo oposición traten de criticar una forma de actuar del Gobierno Federal en turno, pero una limosnita de asesoría no caería nada mal, pues está claro que el referido decreto de regularización le ha resuelto la vida a mucha gente de escasos recursos, y por supuesto que ha resultado en un negociazo para otros, pero de que todos los vehículos se están nacionalizando, no se puede negar y el costo es muy bajo comparado con el anterior trámite que rondaba los $17 mil pesos; y esa no es la idea…