ESTE domingo 6 de abril, miles de niñas, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de subirse al ring, no para enfrentarse, sino para unirse.

La Clase Nacional de Boxeo “Por la paz y contra las adicciones” se realizará de manera simultánea en las 32 entidades del país y en al menos 21 municipios del estado de Chihuahua, incluida Ciudad Juárez y la capital.

En el caso de la frontera se espera la participación de más de 10 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad. Mientras que en la ciudad de Chihuahua, el evento se llevará a cabo en la Plaza del Ángel.

El evento es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se trata únicamente de enseñar jabs y ganchos. El objetivo va mucho más allá del ejercicio físico: busca prevenir las adicciones y fomentar la cultura de la paz a través del deporte.

La clase no requiere experiencia previa, será gratuita y abierta a todas las edades. Además, será transmitida por Zoom para sincronizarse con el resto del país.

En Ciudad Juárez, cerca de 100 entrenadores locales —provenientes de centros comunitarios, escuelas y el Instituto del Deporte— estarán a cargo de guiar a las y los asistentes.

Fue durante el mes de febrero cuando el director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, Miguel Torruco Garza estuvo por Chihuahua para firmar junto a la gobernadora Maru Campos, el “Cinturón de la Paz".

El programa, es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre distintos niveles de gobierno puede generar iniciativas positivas para la sociedad, sobre todo en la lucha contra la violencia y el impulso a la cultura deportiva como un mecanismo de transformación social.

El boxeo ha sido históricamente una válvula de escape, una vía de disciplina, y en muchos casos, una alternativa real para quienes buscan salir de contextos difíciles. El deporte puede ser un escudo, un refugio, una red. Una forma de construir comunidad golpe a golpe, pero con los guantes bien puestos y el corazón en paz.

EL RESCATE de El Chamizal ha comenzado con una serie de mesas de trabajo que buscan restaurar su esencia como parque y espacio comunitario.

Este viernes se dio inicio a una serie de reuniones en las que participan autoridades municipales, federales y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de construir un plan de acción que devuelva la vida a este lugar.

El proyecto no solo se enfoca en lo ecológico, sino también en recuperar la dimensión histórica y cultural de El Chamizal. Las mesas instaladas dan cuenta de un enfoque integral: restauración forestal, a cargo de Manuel Chávez de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); análisis jurídico, presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); manejo del agua, coordinada por Arturo Gómez de Conagua; recuperación del valor histórico y cultura, que encabezará Jorge Cabrera del INAI y fortalecimiento de la comunicación con la ciudadanía, a cargo de Luis Carlos Calleros de Gobernación.

Cada una con responsables específicos, lo que permite delimitar tareas y avanzar con mayor precisión.

La participación activa del Instituto Municipal de Investigación y Planeación y otras dependencias federales apunta a una colaboración interinstitucional con impacto duradero. Al frente del esfuerzo local estará Enrique Licón, quien ha señalado que este proceso también busca integrar elementos de arte y cultura como parte del renacimiento del parque.

Lo que está en juego es más que una recuperación ambiental. Se trata de reimaginar El Chamizal como un espacio donde naturaleza, historia y comunidad se entrelacen para beneficio de las generaciones actuales y futuras.

ESTA SEMANA, la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside Javier Corral, aprobó el dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las personas candidatas, para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de 30 entidades federativas de la República Mexicana.

Con 15 votos a favor y tres abstenciones, el documento evalúa a mil siete aspirantes en 30 entidades federativas, tras haber sido entrevistados por grupos de trabajo integrados por legisladoras y legisladores.

La tarea de la comisión consistió en analizar las postulaciones con base en entrevistas, ensayos especializados, síntesis curriculares y argumentos de postulación, para determinar quiénes cumplen con los requisitos establecidos. Ahora corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definir a las personas que serán propuestas ante el Pleno del Senado.

Corral Jurado añadió que de la lista total solo 18 personas no fueron elegibles; una por no ser mexicana de nacimiento, siete por no tener la antigüedad en el título profesional y 11 porque actualmente son magistrados en órganos electorales.

Senadores de distintas bancadas coincidieron en que este proceso debe garantizar transparencia, rigor y legitimidad. La independencia judicial no es un tema menor, menos aún en un momento en el que la credibilidad de las instituciones está bajo constante escrutinio.

Una vez recibido el listado, la Jucopo elaborará y remitirá el 7 de abril el acuerdo que proponga al Pleno del Senado, observando el principio de paridad.