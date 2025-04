Video: Perrito se reencuentra con hombre que lo rescató y así reacciona

Rocky es un border collie que se encontraba desnutrido y con miedo en una vieja obra, pero que fue rescatado por un hombre que intentó acercarse a él en diversas ocasiones. Después de pedir prestada una jaula para perros a un refugio, Barth, el salvador, logró atraparlo y llevarlo al refugio, donde sería su nueva casa temporalmente. Ahora, después de varias semanas de haberlo sacado de la vieja obra, el perro y el hombre se reencontraron dejando unas imágenes que no tardaron en volverse virales.

De acuerdo con la información que se maneja en redes sociales, Barth habría ido a dejarle comida durante una semana al perro con la intención de sacarlo de la vieja obra y poder llevarlo a un lugar donde le dieran una mejor vida. Lamentablemente no se dejaba atrapar debido a que se encontraba demasiado asustado. Fue gracias a la trampa que le prestaron en el refugio Dogwood Animal Rescue Project, que pudo agarrarlo y llevarlo al lugar para que lo pudieran atender y ponerlo en adopción.

El perro habría mostrado una rápida adaptación gracias al recibimiento de otros perros, pero también el dejarse agarrar por los humanos. Varias semanas después de dejarlo en el refugio Barth habría acudido a las instalaciones ubicadas en California para ver cómo se encontraba su amigo de cuatro patas. La reacción del border collie se robaría las miradas de todo el mundo en redes sociales.

La reacción del perro al ver a su salvador

Rocky ya se encontraba mejor en todos los sentidos, con más confianza conviviendo con otros perros y con humanos, por lo que cuando reconoció a su salvador llegando al refugio, el canino dejó claro que no había olvidado el rostro de la persona que lo sacó de la obra para darle una mejor vida.

El peludo de cuatro patas comenzó a mover la cola y buscar las caricias de Barth. El hombre se mostró sorprendido al ver el cambio físico que había mostrado el animal. Parecía un perro completamente diferente, pero el factor que más llamó su atención fue que ya no tenía miedo de las personas y dejó que lo acariciara. El video del reencuentro fue compartido en la página oficial de Facebook del refugio de animales.

Rocky no pudo ser adoptado por su salvador, pero gracias al video en el que muestra todo el amor que tiene para dar y la forma en la que reaccionó al ver a Barth entrar al refugio, una familia decidió adoptarlo y darle una vida cerca de personas que lo iban a querer y cuidar como se debía. En las redes sociales no se deja claro los motivos por el que el hombre que rescató al border collie no pudo adoptarlo.