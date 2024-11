Foto: Associated Press

LA VICTORIA de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos ha causado expectativas y ciertos temores tanto en México como en el propio país vecino. Sin embargo, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, ha optado por la mesura y la esperanza, recordando que la relación entre ambos países se mantuvo sólida durante la primera administración del republicano.

A pesar del discurso a veces divisivo del ahora presidente electo estadounidense, Pérez Cuéllar recordó que en el pasado ya se logró una cooperación eficaz entre las administraciones de Trump y de Andrés Manuel López Obrador, un precedente que alimenta su confianza en el futuro.

La relación entre México y Estados Unidos, especialmente en regiones fronterizas como Juárez y El Paso, ha sido fundamental para ambos lados. Ante el panorama de una segunda gestión de Trump, es destacable también la elección de Renard Johnson como nuevo alcalde de El Paso. Su triunfo abre la oportunidad de que el diálogo binacional siga fortaleciéndose, dado su compromiso previo con temas de colaboración fronteriza.

En esa tesitura, va ser fundamental que el alcalde Pérez Cuéllar entable una buena relación con Johnson que estará rindiendo protesta por ahí de enero, para que independientemente del diálogo que la presidenta Sheinbaum pueda entablar con Trump, la hermandad entre Juárez y El Paso no se vea afectada.

Es un momento crucial para que las ciudades fronterizas, en voz de sus líderes, se unan y defiendan los intereses de sus habitantes, manteniendo siempre un espíritu de colaboración y entendimiento.

UNA INCERTIDUMBRE es la que se vive en la frontera con el triunfo de Trump, inquietud que es palpable en la comunidad migrante que espera en Ciudad Juárez y otras localidades limítrofes con Estados Unidos.

Para muchos, el triunfo de Trump significa un endurecimiento en las políticas migratorias, y con ello, una mayor dificultad para quienes buscan una nueva vida en el país vecino. Sin embargo, entre los migrantes que enfrentan el proceso de espera, hay diversas posturas que reflejan tanto resignación como esperanza.

Sin embargo, no sólo los migrantes en Ciudad Juárez son los únicos preocupados; desde la diplomacia mexicana también se anticipan grandes desafíos. pues de acuerdo con Martha Bárcena, Embajadora Eminente de México, la relación entre ambos países enfrentará retos significativos.

Para Bárcena, uno de esos desafíos ocurriría tan pronto como el 20 o 21 de enero, con el posible “cierre” de la frontera, pues Trump ha señalado durante su campaña, su intención incluso de realizar deportaciones masivas. Un segundo reto, indicó la embajadora, será la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que Trump no solo desea revisar, sino reestructurar para incorporar nuevos temas.

El tercer reto sería el combate al tráfico de drogas, en particular del fentanilo, un tema en el que Trump ha sido claro sobre sus exigencias hacia México, amenazando incluso con imponer aranceles de hasta el 25% a todas las exportaciones mexicanas si el gobierno mexicano no endurece sus políticas de seguridad y control de drogas.

UN TOTAL de 55 titulares de Sindicaturas de diferentes municipios del Estado han presentado al Congreso del Estado una propuesta de reforma que plantea una discusión fundamental: la necesidad de reforzar estas figuras para consolidar una administración pública más robusta, eficiente y, sobre todo, autónoma.

Tradicionalmente y hay que decirlo, las sindicaturas, han sido relegadas y en ocasiones sin los recursos necesarios, sin embargo, representan un pilar clave para asegurar el equilibrio y transparencia en los ayuntamientos. De ahí también la propuesta que desde el pasado 23 de octubre presentó la Síndica de Juárez, Ana Carmen Estrada para precisamente eso, dar mayores facultades, así como voz y voto a esta figura en las sesiones del Cabildo y que hasta ahorita se mantiene en discusión en comisiones.

En esta otra propuesta realizada al Congreso, se destaca la modificación al artículo 30 del Código Municipal, que contempla una estructura mínima obligatoria en cada Sindicatura, con personal especializado en áreas como asesoría jurídica, obra pública, desarrollo urbano y contabilidad.

Asimismo, se destacan las reformas a los artículos 36a y 36b para garantizar una autonomía presupuestal proporcional a la del Ayuntamiento al que pertenecen, permitiendo una operatividad eficaz e independiente de los vaivenes políticos.

Olivia Franco, síndica de Chihuahua capital, destacó que esta propuesta es resultado de años de lucha por el reconocimiento que merecen las sindicaturas. Recordó que en 2022 su iniciativa fue rechazada por el Congreso del Estado, evidenciando una falta de voluntad política que, de persistir, seguirá obstaculizando el desarrollo de las sindicaturas en un contexto de creciente demanda de transparencia.

EL PRÓXIMO 11 de diciembre a las 9:30 de la mañana se llevará a cabo una audiencia crucial en los juzgados federales que definirá el futuro del proyecto para crear un centro de residuos en la zona de Mápula, propuesto por la administración municipal de Chihuahua.

Esta sesión, que se había pospuesto debido a la suspensión de actividades en el Poder Judicial, permitirá la presentación de pruebas periciales de hidrología y mecánica de suelos, aspectos determinantes para evaluar la viabilidad de esta obra.

El Secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, ha informado sobre el compromiso del Municipio con este proyecto, especialmente dado que el actual relleno sanitario está obsoleto y genera graves problemas de contaminación y de salud pública para las comunidades en el oriente de la ciudad.

La evaluación de Mápula, un área ubicada en la carretera que conecta Chihuahua con Delicias, busca una solución integral que responda a los problemas derivados de un manejo inadecuado de residuos en la ciudad, en donde la gestión de desechos es ya un tema crítico.

El debate no es menor. Por un lado, están los beneficios de trasladar el relleno sanitario a una zona con estudios previos que, según las autoridades municipales, es adecuada para este tipo de instalaciones. MIentras que por el otro, está la inquietud de que, si los estudios de impacto ambiental, hidrológico y de suelo no son completamente concluyentes y no se aplican a cabalidad, el nuevo proyecto podría eventualmente repetir las mismas fallas que afectan hoy en día a las comunidades cercanas al relleno actual.

Sin duda, las pruebas que se desahogarán en la audiencia de diciembre serán un factor determinante para esclarecer si la zona elegida es viable y si se ha considerado de forma exhaustiva el posible impacto ambiental. Las autoridades, peritos y sociedad civil deberán enfocar sus esfuerzos en la transparencia de esta evaluación y en asegurar que cualquier decisión se tome con responsabilidad y respeto por el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos.