LA RECIENTE detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en suelo paseño representa un hito significativo en la lucha bilateral contra el narcotráfico. El secretario de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, ha resaltado la importancia de este evento, subrayando que aunque la captura tuvo lugar fuera de México, su impacto en la interrupción de la distribución de sustancias ilícitas como el fentanilo es considerable.

La detención fue tema obligado en la reunión de la mesa de seguridad realizada ayer en Juárez, en donde además de analizar la incidencia delictiva se abordó la detención del capo y su posible impacto en la frontera.

En respuesta a la preocupación pública, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha hecho un llamado a la calma, asegurando a los ciudadanos que las autoridades permanecen vigilantes ante cualquier posible repercusión en la seguridad fronteriza. Esta postura es reforzada por el secretario de la Policía Municipal, César Omar Muñoz Morales, quien ha confirmado que no hay indicios de una presencia fuerte del cartel en la región de Juárez. La tranquilidad y la confianza en las medidas de seguridad son fundamentales para mantener el orden público y la estabilidad en la comunidad.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno de México no participó en la entrega o detención de los cofundadores del Cártel de Sinaloa.

A CINCO días de que termine el plazo para el registro de aspirantes a las dos nuevas magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ya son 10 los perfiles que han levantado la mano

Al cierre del viernes, en los registros aparecían los nombres de Jesús Mauricio Delgado González; Faud Georges Farah Valdez; Jorge Luis Chávez Domínguez; José Carlos Medina Armendariz; Ulises Enrique Pacheco Rodríguez; Jorge Francisco García Rodríguez; Edgar Enrique Carrillo Sáenz; Saúl Eduardo Rodríguez Camacho; Víctor Hugo Luján Lara y Carmen Fabiola Palacios Chaparro.

El proceso de selección para las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Juárez (TEJA) se encuentra en una etapa crucial. La convocatoria, cierra el 31 de julio, y ha establecido un plazo hasta el 20 de agosto para que la comisión especial designe a los dos candidatos que ocuparán las vacantes en el tribunal.

La estructura del proceso de selección es meticulosa, dividida en cinco etapas claramente definidas que buscan garantizar la idoneidad y la excelencia de los candidatos. Desde la inscripción inicial hasta la evaluación global por parte de la Comisión Especial, cada paso está diseñado para filtrar y validar la competencia y la integridad de los aspirantes. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos, como lo demuestra la situación de la presidenta Mayra Arróniz, quien actualmente enfrenta un proceso ante la función pública. Su ausencia temporal y la designación del magistrado Alejandro Tavares Calderón como presidente interino, subrayan la importancia de la estabilidad y la continuidad en el liderazgo del TEJA.

La reforma y el proceso de selección subsecuente son una oportunidad para que el TEJA no solo llene las vacantes sino que también demuestre su compromiso con la justicia electoral y la democracia. La transparencia y la integridad del proceso son fundamentales para ganar la confianza del público y para asegurar que el tribunal esté equipado para enfrentar los retos electorales del futuro.

Es imperativo que la Comisión Especial actúe con la mayor diligencia y escrutinio; es crucial que los perfiles seleccionados posean no solo las calificaciones legales sino también un compromiso inquebrantable con los valores democráticos y una comprensión profunda de la ley electoral y su aplicación justa.

QUIEN no quita el dedo del renglón es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas. El también diputado local insiste en que el Tribunal Estatal Electoral debe invalidar la elección en el municipio de Hidalgo del Parral.

De acuerdo con Sánchez, se presentaron “incontables irregularidades” durante todo el proceso de campaña, en la jornada electoral y el conteo de votos, poniendo en duda los resultados obtenidos.

Ya hace algunos días, desde Ciudad Juárez, el dirigente estatal de MC aseguró que el partido presentaría diferentes impugnaciones ante las instancias electorales.

La lucha por la democracia en Parral, según Sánchez Villegas, se ha llevado a cabo con "todas las armas de la razón, del derecho y de la rectitud". Sin embargo, la batalla no debe darse solo por los resultados de una elección, sino por el respeto a los principios democráticos que deben prevalecer en cualquier sociedad que se precie de ser justa y equitativa.

El papel del Tribunal Electoral es crucial. Debe actuar con la máxima diligencia y transparencia para investigar las denuncias presentadas y, de ser necesario, tomar las medidas que la justicia y la democracia exigen.

DE MANTELES LARGOS estuvo el Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez con motivo de la celebración de su décimo aniversario del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Juárez.

La violencia, arraigada culturalmente y perjudicial en múltiples niveles, se presenta como un desafío complejo que la ciudad ha enfrentado con valentía y determinación. La violencia contra las mujeres, en particular, ha sido un flagelo que ha requerido una atención especial y acciones decididas, es por ello que se debe resaltar también la importancia del trabajo realizado por el IMM.

La dirección del IMM ha demostrado que, con el apoyo, es posible alcanzar metas significativas en la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo, la tarea está lejos de completarse. La eliminación de la violencia contra las mujeres requiere un esfuerzo sostenido y extraordinario de todos los niveles de gobierno. Se necesita una estrategia cohesiva que abarque el diseño e implementación de políticas públicas integrales, con una perspectiva de género que continúe respondiendo a las necesidades de las mujeres de Juárez.

Este aniversario del IMM debe servir como un recordatorio de los logros alcanzados y como un llamado a la acción para asegurar que el progreso continúe y se acelere, garantizando así un futuro más seguro y equitativo para todas las mujeres de la ciudad.