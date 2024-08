LA VISITA de Monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México, al Palacio de Gobierno de Chihuahua, destaca la importancia de la colaboración entre el estado y las autoridades eclesiásticas.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha expresado su gratitud por esta interacción, subrayando la alineación de valores entre la administración estatal y las autoridades religiosas, especialmente en lo que respecta al respeto por la familia, la vida y la democracia. Este encuentro no solo refuerza la relación entre la iglesia y el estado, sino que también reafirma el compromiso de ambos hacia el bienestar común y el diálogo constructivo.

En el acto estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón; el Arzobispo de Chihuahua, Monseñor Constancio Miranda Weckmann y el obispo de la Diócesis Cuauhtémoc-Madera, Jesús Omar Alemán.

Además acudieron los alcaldes, Marco Bonilla Mendoza, de Chihuahua y Elías Humberto Pérez Mendoza, de Cuauhtémoc.

Durante el encuentro, Spiteri estableció además el compromiso de trazar rutas que permitan el diálogo entre las autoridades religiosas, el Gobierno y la sociedad civil.

En tanto que Maru enfatizó en la fortaleza y resiliencia de Chihuahua, un estado que se esfuerza por proteger y fortalecer sus instituciones.

El compromiso de trazar rutas para el diálogo entre las autoridades religiosas, el gobierno y la sociedad civil es un paso adelante hacia una mayor cohesión social y una gobernanza inclusiva. Este tipo de interacciones puede servir como un modelo para otras regiones, demostrando cómo el respeto mutuo y la colaboración pueden conducir a una sociedad más armoniosa y democrática.

LA PARTIDA de Javier González Mocken, exalcalde de Ciudad Juárez y reciente presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, marca el fin de una era de servicio público dedicado a la mejora de la sociedad juarense.

Su carrera, que abarcó desde la educación hasta la política, fue un reflejo del compromiso con el progreso y la justicia social. Como alcalde, Mocken enfrentó desafíos significativos, mientras que su labor en la educación, tanto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como en la Secretaría de Educación y Deporte, fue fundamental para el desarrollo de políticas educativas que beneficiaron a jóvenes y adultos por igual.

Desde que se confirmó el lamentable fallecimiento de “Súper Mocken”, como le apodaron los juarenses, los mensajes de condolencias de la comunidad universitaria, así como de los diferentes actores políticos del estado no se hicieron esperar y no es para menos, Javier fue no sólo un abogado reconocido, sino también un político que desde su trinchera buscó marcar diferencia, tanto en el PRI, como en Morena y hasta en el PAN, partidos a los que representó en su momento.

Nada más para que se dé una idea del perfil de Mocken; fue egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) además de contar con una pasantía de la maestría en Derecho Penal y Derechos Constitucionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Dentro de su trayectoria profesional se destaca haber sido primer jefe de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez de 1976 a 1980. Fue director general de Extensión Educativa y Servicio Social de la UACJ de 1977 a 1978.

De 1978 a 1982 fue Secretario General de la UACJ y de 1982 a 1990 fungió como Director General del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) fue catedrático de tiempo completo y docente de la materia de Teoría General del Estado, Derecho Constitucional y Derecho de Amparo en la misma universidad.

A partir del año 2009 y hasta el 2010, se desempeñó como titular de la oficina de Coordinación de quejas y denuncias del Operativo Conjunto Chihuahua, durante la administración municipal encabezada por José Reyes Ferriz.

En 2010 asumió el cargo de Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte de la Zona Norte, el cual desempeñó hasta el 2013, durante la administración 2010-2016 de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Además, fue presidente municipal de Ciudad Juárez en el período del 2015 al 2016. Asimismo, fungió como Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua del 2021 al 2023.

A todo eso, súmele ser candidato a la alcaldía por Morena en 2018 y posteriormente ser abanderado del PAN a la Presidencia Municipal de Juárez en 2021. Finalmente, el pasado 10 de abril, fue electo como presidente de la CEDH con 22 votos a favor. Sin duda, su legado quedará para la memoria de muchos en el servicio público.

EN EL PROCESO de renovación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa su labor en pos de la mejora de las condiciones dentro del organismo político, dialogando con todos sus cuadros en busca que ir trazando su destino para al menos los próximos seis años.

Bajo la dirección de Graciela Ortiz y Miguel Alonso Reyes, el partido ha mantenido un enfoque constante en el seguimiento y la implementación de actividades que promuevan precisamente ese diálogo con la militancia.

Tal es el caso de la reciente reunión con los líderes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) encabezados por su dirigente nacional, Cristina Ruiz Sandoval, en un claro ejemplo de la búsqueda de esa reconciliación y colaboración.

Mucha chamba es la que ha tenido la chihuahuense desde que asumió la dirigencia nacional del partido de manera interina.

Durante el encuentro, celebrado en la sede nacional de este instituto político, se dio seguimiento a las actividades que los integrantes de la CNOP realizan en el territorio en beneficio de los mexicanos.



La dirigencia nacional destacó que en el PRI “se trabaja sin descanso para que las familias del país tengan más oportunidades de desarrollo”, sin embargo, pareciera que esos esfuerzos no los percibe el electorado, dado los últimos resultados electorales.



Y es que en estos momentos, el PRI necesita de una mayor transparencia y rendición de cuentas, cuestionando si las estrategias y planes de acción del partido, realmente se traducen en mejoras tangibles para las familias mexicanas.

El PRI debe analizar y tener en claro que las alianzas políticas y las reuniones, aunque necesarias, no deben ser meramente simbólicas, sino que deben resultar en políticas efectivas y equitativas. Debe incluir la participación de diversas voces en el proceso de toma de decisiones y asegurarse que estas voces sean escuchadas y que sus preocupaciones se reflejen en acciones concretas.