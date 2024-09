Defendamos a Juárez

Recientemente el coordinador en la Zona Norte de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Chávez, declaró algo que no es ninguna novedad, que Ciudad Juárez requiere un Centro de Convenciones por ser un atractivo e impulsor del desarrollo turístico, aunque le faltó agregar, y de negocios. Indicó que el Fideicomiso para el centro de convenciones está analizando algunas alternativas, entre ellas hacer un centro de convenciones y otro de exposiciones en otra parte, sin embargo, aclaró, hasta el momento, no hay ningún avance al respecto, por lo menos en ese nivel de gobierno, puesto que por estas tierras fronterizas el alcalde, Cruz Pérez Cuellar, no quita del dedo del renglón, para primero, localizar la ubicación requerida para tal proyecto, -Centro de Convenciones-, ya no digamos para un centro de exposiciones; si con el primero las dificultades no han faltado para detenerlo, que podemos esperar del segundo proyecto, que por supuesto, seria ideal que lo pudiéramos tener, y segundo conseguir la sinergia necesaria de todos los actores de la ciudad.

Lo malo de esto es que, mientras que las autoridades y empresarios se ponen de acuerdo para buscar el cómo si, se lleva a cabo la urgente construcción de un espacio especial para realizar eventos de gran tamaño que dé como resultado una derrama económica importante, por otro lado ya están algunas asociaciones civiles, que la verdad parece que sus integrantes no quieren a Juárez, pues sus actividades van enfocadas a darle para atrás a cualquier proyecto que vaya en beneficio de nuestra querida y sufrida Ciudad, pues de inmediato se oponen, alegando en muchas ocasiones cosas sin sentido, pero por alguna razón, que la verdad no se explica, consiguen su cometido que es frenar obras muy necesarias para la población fronteriza.

Por ejemplo, en el caso del Centro de Convenciones que se pretendía edificar en los hoyos de El Chamizal, su argumento fue que se iba a afectar irremediablemente una zona ecológica; por su parte el proyecto estaba muy completo, pues se pretendía crear un rio artificial, cuya agua seria tratada, incluso tenía, dentro de las especificaciones una planta tratadora que reciclaría el liquido para no tener que usar agua potable, también le cedía una buena parte del terreno a jardines con plantas de la región, mismas que también serían regadas con agua tratada, pero eso no lo vieron los flamantes defensores de la ecología y con sus presiones lograron parar el ambicioso proyecto.

Pero lo peor es que esa zona, donde no había ningún árbol, ¿qué cree?, sigue igual, no hay nada, y no se les ve a esos “activistas”, estar buscando que se foreste el sitio, al menos, si lo están haciendo, son muy discretos sus esfuerzos, pues no se ven por ningún lado.

Por ello es importante que quienes, si queremos a Juárez, lo defendamos de estas personas, los que aseguramos que le tenemos amor a la ciudad, es necesario demostrarlo, cada quien, desde su trinchera. Y no es tan complicado hoy en día que tenemos tantas redes sociales, dejemos de publicar lo que nos vamos a comer y mejor hacer publicaciones que animen a otros a participar en acciones en beneficio de todos.

En el caso del Centro de Convenciones, nuestra ciudad podría atraer congresos, convenciones y un sinnúmero de eventos nacionales e incluso internacionales, la ciudad más importante de Chihuahua, lo merece, lo merecemos, al final de cuentas nos va a beneficiar a todos, bueno hasta a los que no quieren a Juárez.

Dejemos de mantenernos al margen y empecemos a defender a nuestra ciudad, que esa sea la idea…