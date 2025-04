Familia de Enrique Sabino exige justicia y teme por su vida

Ciudad Juárez.- Por más de 100 días, la familia de Enrique Sabino Torres ha clamado justicia al confirmar que los restos óseos ubicados en un domicilio de la colonia Las Haciendas eran los de su familiar; hasta el momento, no se ha logrado la detención de ningún implicado, por lo que la familia expresó a Netnoticias que teme por su vida al exigir avances en las investigaciones.

El hombre, originario de Oaxaca, llevaba seis años viviendo en Juárez por trabajo y fue reportado como ausente desde el 1 de junio de 2024. Luego de meses de búsqueda, el 19 de noviembre agentes de investigación localizaron una osamenta enterrada en el patio de una vivienda en la colonia Hacienda Santa Fe, dirección que la familia proporcionó a la fiscalía desde el inicio de las investigaciones como indicio de un lugar al que pudo haber ido.

Tras la espera, fue hasta el 19 de diciembre que la Fiscalía notificó a la familia que, a través de las pruebas de ADN, se confirmó que se trataba de Enrique.

“Ni siquiera han pasado la carpeta de investigación a homicidios. Prácticamente ellos ya se supone que saben quiénes mataron a mi esposo para que puedan girar la orden de aprehensión nacional. La verdad, lo único que queremos es que, por lo menos, giren la orden de aprehensión para que al menos estemos tranquilos de que esas personas puedan ser aprehendidas y paguen por lo que le hicieron a mi esposo. Si no lo hacen, esas personas pueden seguir dañando a más gente”, dijo la señora Maricela Legorreta, viuda del hombre asesinado.

Al consultar a la Fiscalía General del Estado (FGE) acerca del estatus del caso, el área de comunicación social informó que “a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, continúan las indagatorias para dar con el o los responsables de privar de la vida a esta persona”.

La FGE precisó que existe un proceso en marcha por el que se han realizado entrevistas y cuentan con líneas de investigación al respecto; sin embargo, la autoridad de investigación refirió que se reservarían más detalles con el objetivo de no entorpecer las indagatorias.

Debido a que la señora Maricela se encuentra viviendo en otra ciudad y no puede viajar a esta frontera para darle seguimiento al caso, ha sido la señora Celina Torres, hermana de Enrique, quien ha estado activa desde el mes de junio de 2024 para realizar la búsqueda de su hermano y ahora exige justicia. Dijo que teme por su vida al no existir detenidos.

La última vez que el agente a cargo de la carpeta de investigación recibió a la familia para brindarles información fue el 20 de febrero. A más de un mes de eso, la señora Celina dijo a Netnoticias que, a través de llamadas telefónicas, la han intentado amedrentar para que no siga con las investigaciones, pero no se lo ha podido informar al agente porque no ha podido contactarlo, e ir a la Fiscalía representa un reto en traslados, tiempo y costos para ella.

“Ya va a ser dos meses y nada. Yo he ido, pero está muy lejos de donde yo vivo hasta la Fiscalía. Él tiene mi número, pero no me quiso dar el suyo para no ir a dar vueltas hasta allá. Estoy preocupada y, a la vez, que sea lo que Dios diga. Lo de mi hermano nos pegó muy feo, porque nosotros éramos muy unidos y mi mamá está mal. Yo quiero, si se pudiera, que se hiciera justicia. Pero igual sí me da miedo”, apuntó la señora Celina.

Además, se encuentran en espera de que la fiscalía les otorgue una copia simplificada de la carpeta de investigación para que la familia pueda presentarla ante la empresa donde trabajaba Enrique y que sus dos hijas puedan acceder al seguro de vida por el que su papá pagó.