Video: Joven crea kit forense 'por si algo le pasa' puedan identificarla

Ciudad de México.- Una joven mujer creó su propio kit forense "por si le pasa algo", su familia pueda identificarla con mayor facilidad.

La tiktoker La Prota Feminista compartió un video en el que muestra cómo graba su huella dactilar para llevarla con ella a todos lados.

La intención de ella es que si la asesinan, su cuerpo pueda ser identificado con ese objeto.

"Evidentemente, la mayoria de las personas que me siguen son mujeres, pero de hecho todos deberíamos hacer un kit forense, ya se demostró que las personas a las que les pasa algo no es porque 'andaban en algo', o por salir de noche o por exponerse, a veces solo iban a comprar un horno, iban a una entrevista de trabajo o iban regresando de la escuela, vi la idea de hacer un kit forense en un video de una activista y decidí hacerlo, no está de más prevenir, le puede pasar a cualquiera", escribió la mujer.