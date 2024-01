Mujeres de 'LCDLF' comienzan a enfadarse del machismo de Alfredo Adame

Alfredo Adame desde que comenzó el reality de "La Casa de los Famosos" ha comenzado con el pie izquierdo con muchos de los residentes con quienes comparte el reality, principalmente las muejeres, quienes han comenzado ya a mostrar serias molestias en contra del conductor por muchos de sus comentarios que han considerado como machistas.

Desde antes de ingresar al reality show el exconductor ya daba de qué hablar por sus comentarios contra la integrante de “Las Perdidas” por los que fue tachado de transfóbico, ahora sus compañeras señalaron los comentarios machistas que ha realizado.

"El público debe de entender que aquí hay mujeres, hay damas, hay mucho maltrato contra la mujer y no deben apoyar eso. Él está con el maltrato verbal constante de cosas de su pasado y aquí con las mujeres. Vamos a proteger a la mujer, ese público que nos está viendo no puede permitir ese maltrato verbal que estamos recibiendo de Adame. La producción lo puede poner, pero el público lo puede botar", dijo Maripily Rivera.

Ante la molestia de sus compañeras, la conductora Alana Lliteras no dudó en acercarse a Alfredo Adame para hacerle saber en qué se está equivocando al dirigirse con el resto de las participantes. Algo que no fue del agrado del también actor, quien prometió hacer cambios al respecto aunque aseguró que no dudará en responder por ataques en su contra.