¿Fracasó el amor? Stela Mueller y Santa Fe Klan habrían terminado su relación

Los rumores de un rompimiento entre Stela Mueller y el rapero Santa Fe Klan han cobrado fuerza en las redes sociales luego de que seguidores de la joven notaron que borró de su Instagram todas las fotografías en donde aparecía acompañada del famoso cantante.

Además, Stela parece haber mandado una indirecta para el originario del barrio de la Santa Fe luego de que publicó un video con una canción de desamor.

Instagram

“Si tu no me quieres yo no voy a sufrir, la calle está enamorada de mí, me voy a la calle para fumar”, dice la letra del tema, algo que muchos interpretaron como otra clara señal del fin de la relación entre los dos.

En su perfil de Instagram, la joven mostraba fotografías de bellos momentos al lado del rapero Santa Fe Klan, sin embargo, hoy esas fotos parecen haber quedado en el pasado ya que no es posible observar ninguna de ellas.

En los comentarios del video, seguidores de Stela aseguraban que la relación entre ambos había llegado a su fin ya que Ángel Quezada no valoró la compañía de la joven no todo lo que ella había hecho por él.