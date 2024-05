'Nuevo Team Infierno'; Poncho confirma que su esposa estará en la 'LCDLFM 2'

Poncho de Nigris está muy emocionado en el comienzo de la nueva edición de "La Casa de los Famosos México", ya que reveló en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante que será su esposa Marcela Mistral una de las que estará en el programa mexicano.

El polémico actor compartió la primicia e incluso ventiló otros nombres que también estarían en conversaciones con la televisora de San Ángel.

“Yo también, ahí estaría de porrista, le echaría muchas ganas. Le voy a hacer muchas canciones a Marcela cuando se enoje o haga alguna cosa extraña”, expresó el tercer lugar de "La Casa de los Famosos México" temporada uno.

El regio además compartió qué es lo que deben saber los nuevos habitantes del reality show de Televisa, pues aseguró que a él no le dieron consejos o lo prepararon para el fenómeno televisivo que fue su temporada.

“Es bien difícil esta Casa de los Famosos, para que sepan los que van a entrar, les voy a dar un consejo, porque yo ya he estado en tres, pero esta es la más complicada por estos tiempos, por la revolución de las redes sociales, la crítica y el hate, debes tener mucho cuidado de las cosas que dices. Yo sinceramente me siento libre y me libero siendo yo mismo y no me importa que a algunos les moleste las cosas que dijo, le molesta a mucha gente la verdad, pero no puedo fingir ser otra persona para agradar a los demás como muchos artistas”, expresó.

Aunque desde el principio de la entrevista aseguró que podía meterse en problemas con Televisa por estar adelantado información, Poncho de Nigris no solo confirmó la participación de su esposa en La Casa, sino también que Adrián Marcelo está en pláticas para entrar al reality show más popular del país.