Dulce María confirma que sí hubo irregularidades en la gira de RBD

En medio de la polémica por los malos manejos monetarios por parte del exmáganer de la banda RBD, Guillermo Rosas, ahora fue Dulce María quien salió a decir ante los medios que sí hubo problemas turbios en la cuestión monetaria que generó la agrupación en las ganancias de su "Soy Rebelde Tour".

La cantante dio algunos detalles, como que no hay hasta el momento una demanda, pero sí una auditoría para poder esclarecer las finanzas entre los miembros de la banda y Guillermo Rosas.

“Lo único que, no estamos ni en demandas ni nada de eso hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa, donde se vieron irregularidades, estamos en auditorias, y ya han salido, de la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, ¿me explico?, pero en mi caso no me corresponde ahorita dar demasiada información”.