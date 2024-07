¿Será prudente hacer una evaluación del Juárez Bus a dos meses de su arranque? Quizá sí. El transporte tiene sus altas y sus bajas. Como todo, es perfectible y todos los sectores deben involucrarse para que eso suceda, principalmente las autoridades estatales y municipales.

Ambas partes saben que el trabajo conjunto garantizará el correcto funcionamiento del transporte. Confrontaciones en temas como estos no funcionan, es mejor que todos cooperen. En el caso del Juárez Bus, en mejorar el servicio para personas con discapacidad.

El viernes, en el Cabildo se aprobó un exhorto para el gobierno estatal para que atienda diversos puntos como señalética, rampas a las estaciones y avisos sonoros en los camiones y paraderos. El llamado de atención también fue para el gobierno municipal, para que complete la infraestructura que le corresponde.

Sobre este punto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dijo que es necesario hacer el exhorto a Gobierno del Estado para que hagan las adecuaciones necesarias para beneficiar a la población, sobre todo a las que tienen una discapacidad. La respuesta del Estado llegó por parte del representante Óscar Ibáñez.

El funcionario estatal coincidió en que cada gobierno debe hacer su parte, pero no dejó pasar la oportunidad de recordar que el estatal ha hecho una inversión mucho mayor para la rehabilitación de las estaciones y la compra de camiones. Además, vendrán las mejoras para la primera ruta.

Independientemente de quién haga qué, lo importante es que la inversión sea constante y las mejoras estén listas cuanto antes. A los usuarios les toca cuidar esas obras, pero si se olvidan que todo está entrelazado y alguien no cumple y causa destrozos, todos lo pagarán.

La gobernadora Maru Campos visitó el sábado El Oasis, el asentamiento indígena más antiguo de la ciudad de Chihuahua, en donde habló de los proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La intervención, destacó, no se daba de esa manera desde hace 50 años.

Como parte de su visita, la gobernadora recorrió el taller de costura del asentamiento, que es manejado por las propias habitantes. En este lugar se elaboran prendas de vestir tradicionales, y con la venta de los productos, generan un sustento para las mujeres del lugar y sus familias.

El recorrido se da justo después de haberse reunido con los funcionarios estatales, revisado su trabajo y dado instrucciones para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, como se busca concretar en El Oasis. Las oportunidades de apoyar son amplias y necesarias.

La gobernadora analiza la situación que se vive en Chihuahua y seguramente tomará decisiones sobre el gabinete con el objetivo de mejorar la atención y tener un alcance mayor. Veremos cuáles son los movimientos que hace y el impacto a corto plazo. Sobre aviso no hay engaño.

Mientras son peras o manzanas, el gobierno estatal decidió poner manos a la obra y reparar los baches de la carretera Chihuahua-Juárez. En el último reporte se indicó que se taparon más de 8 mil hoyancos en el camino. Una cifra que parece increíble pero que se puede constatar al pasar por la vía.

Estas acciones no escapan de un tinte político, pues la decisión de intervenir se tomó porque el gobierno federal no daba mantenimiento. Desde luego, no se saltaron jerarquías y un acuerdo con Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para desarrollar las operaciones.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, reconoció la labor de las cuadrillas de trabajo, quienes durante semanas estuvieron atentos a la problemática con la reparación de los baches más grandes y que mayor peligro representaban para los conductores.

Los avances no habrían sido posibles sin el trabajo de las cuadrillas, por lo que Chánez agradeció el trabajo que hacen las personas bajo el sol quemante, sobre la carretera hirviendo y en medio del desierto. Sin duda, una tarea complicada pero que posiblemente evitará tragedias.