La entrada de tropas extranjeras a México, en otro contexto, sería un escenario complicado, de violencia, caos, destrucción. Por fortuna, para quienes vivimos estos tiempos, la llegada de militares de otros países a este territorio no representa un problema.

El Senado de la República aprobó hace unos meses la entrada de militares estadunidenses al territorio mexicano. Los soldados arribarán al país para participar en ejercicios de capacitación y cooperación con los oficiales mexicanos. Uno de los puntos donde se concentrarán es Ciudad Juárez.

Los militares no portarán armas en su llegada a la ciudad, solo se ha asegurado su participación en el ejercicio “Fuerzas Amigas 2024” esta semana. Sin embargo, su presencia creó rechazo al momento de analizar el dictamen para autorizar su entrada al país.

Por un lado, se considera que la entrada tropas extranjeras es una violación a la soberanía, aunque sea para brindar capacitación. El país podría brindar esas herramientas sin tener que recurrir a esa acción. Por otro, hay quienes avalan la medida siempre y cuando se cumplan las condiciones.

En términos generales, se confía en que la presencia de las soldados estadunidenses sea benéfico para la comunidad. También se interpreta como que hay una buena relación entre países para permitir el tránsito de estos oficiales.

Lo que genera dudas ahora es que si con el cambio de poder en México, EU vaya a tener la misma relación y cooperación. Las tensiones se han elevado, al igual que las preocupaciones de los inversionistas, pero la presión bajó rápidamente. Parece que habrá acuerdo para un buen rato.

Hablando del cambio de gobierno, una vez que los nuevos funcionarios federales estén en sus puestos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar buscará dialogar con ellos para presentarles algunas ideas. Su cercanía con algunos de ellos y ser de la Cuarta Transformación, podría abrirle las puertas rápidamente.

Uno de los proyectos que tiene en mente es la construcción de una aduana en el cruce de Jerónimo-Santa Teresa que ayude en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Ya no se pudo concretar en este sexenio, pero queda mucho tiempo para el siguiente.

Pérez Cuéllar había planteado la posibilidad de que el gobierno estatal apoyara en la realización del proyecto técnico, pero se han logrado los acuerdos para destinar recursos y que se avance. Ahora, esperará que el gobierno federal tenga mayor disponibilidad para atender la petición.

No se olvida que Marcelo Ebrard, antiguo canciller mexicano y futuro secretario de Economía, estuvo en el cruce fronterizo y habló sobre las mejoras. Quizá en el encargo que estará ahora ya no le dé seguimiento, pero seguramente no olvidará lo importante que es un proyecto como este.

Ciudad Juárez se ha colocado como una de las cinco ciudades más peligras del mundo según el portal estadístico rankingroyals. No es la única localidad mexicana que aparece en la lista, pero su presencia puede generar preocupación e incomodidad para las habitantes y diversos grupos de poder.

Desde luego que una clasificación como esta no es bien vista, pero no se puede negar que no haya casos de violencia. Tan solo en junio suman 80 homicidios, lo que puesto a las autoridades de los tres niveles de gobierno a pensar qué medidas se pueden mejorar para reducir los niveles.

Una de las apuestas es la tecnología: más cámaras, sistemas identificadores, interconectividad que permita responder rápido a las emergencias. Para que eso funcione, los elementos de seguridad deben estar capacitados. Antes, se leve librar otro problema: que haya los recursos suficientes para adquirirla.