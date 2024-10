POR JUÁREZ anduvo el senador morenista, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien por cierto se dio el tiempo para atender a los medios para dar a conocer algunos de los temas prioritarios que estará abordado la actual legislatura en cuanto a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte se refiere.

Hace algunos días, Juan Carlos fue ratificado como presidente de dicha comisión en el Senado de la República, por lo que dentro de la chamba que le tocará estar haciendo, es la de escuchar al empresariado y otras instancias para poder atender algunas de las prioridades en materia de migración, economía, infraestructura, servicios, empleo, entre otros.

El senador se hizo acompañar por su equipo de trabajo y su suplente y aseguró que dentro de las prioridades para la comisión, se encuentra el decreto de estímulos fiscales para la franja fronteriza.

La frontera norte de México ha sido históricamente una región con características y necesidades únicas. La lejanía con el centro del país ha dificultado las gestiones y la comprensión de la realidad fronteriza por parte de las autoridades centrales. Sin embargo, de acuerdo con Loera, se espera que estos desafíos puedan ser abordados de manera más efectiva y con una mayor sensibilidad hacia las particularidades locales.

Otros de los temas que fueron marcados como prioritarios, además de lo estímulos fiscales a gravámenes como IVA y el ISR, se detalló el trabajar de manera coordinada con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para revisar el T-MEC, modernizar las aduanas, mejorar la política laboral, y facilitar el proceso de importación de vehículos.

Loera ha señalado que los esfuerzos no solo buscan mejorar la infraestructura y los servicios, sino también fortalecer la proveeduría local y fomentar el turismo médico.

La educación también ocupa un lugar destacado en la agenda de la comisión. Como recordará, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de centros de educación inicial en la frontera, así como proyectos para erradicar la deserción escolar. Iniciativas a las que habrá que darles seguimiento.

Algo que llamó la atención, es que Juan Carlos aseguró que la comisión sesionará al menos dos veces por mes, una de ellas en el recinto legislativo de San Lázaro, en la CDMX y otra de manera itinerante en los municipios que corresponden a la frontera norte, para que funcione como una especie de parlamento abierto, lo que en papel, supondría un buen experimento para concentrar las prioridades que se tienen en las regiones.

A UN MES de que se realice de manera formal el proceso de elección para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN, la ex candidata al Senado, Daniela Álvarez es quien se perfila a ser la nueva dirigente del partido en Chihuahua.

La Comisión Estatal de Procesos Electorales publicó, el pasado 10 de octubre, un acuerdo de procedencia del registro a la candidatura encabezada por Álvarez Hernández, tras cumplir con todos los requisitos establecidos. Por otro lado, se emitió un acuerdo de no procedencia para la candidatura de Cristina Jiménez Márquez, debido a que de las mil 105 firmas presentadas, solo 367 cumplieron con los requisitos.

Con lo anterior, Álvarez quedó prácticamente sin contrincante en la contienda interna del partido, pues las fechas de registro de los interesados ya concluyó.

La planilla liderada por Daniela cumplió con la presentación de 1333 firmas válidas de militantes, las cuales fueron verificadas conforme al límite de distribución por municipio, tal como establece la normativa.

Entre los nombres en el equipo de trabajo de Álvarez, destacan Rafael Francisco Jaime Núñez en la Secretaría General; además de Daniela Alejandra Aguilar Rodríguez, Joceline Vega Vargas, Austria Elizabeth Galindo, Nora Elena Bueno Gardea, Luis Roberto Terrazas Fraga, Alejandro Badía Gándara y José Carlos Rivera Alcalá como integrantes.

ANTE tantos problemas que aquejan a la ciudad, hoy por hoy, el rescate del icónico Mercado Juárez no es una prioridad para el Municipio, pues en primera, no existen proyectos y en segunda, no hay recursos que permitan una rehabilitación del deteriorado inmueble.

El Mercado Juárez, podría considerarse un ícono de la historia y cultura de Ciudad Juárez, dicho espacio permanece cerrado desde marzo de 2022, una clausura motivada por la falta de condiciones de seguridad y mantenimiento del lugar.

A las inconsistencias que oportunamente detectó el Municipio en cuanto a la infraestructura del Mercado, todavía le sumamos que incluso se encontró falta de pago por parte de algunos de los comerciantes que rentaban el espacio, teniendo archivos históricos de hasta 12 años sin pagar arrendamiento, entre otras situaciones que obligó al cierre del lugar.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reafirmó que no existe un plan de inversión para rehabilitar el mercado, prolongando su cierre indefinidamente.

De acuerdo con el alcalde, no hay recursos para llevar a cabo una rehabilitación, pues éste se debe priorizar a otras áreas. Cruz destacó que recuperar dicho espacio requeriría de una inversión muy alta, por lo que cualquier esfuerzo futuro dependería de la participación de fondos privados.

Sería interesante que desde el sector privado pudiera salir alguna iniciativa por recuperar el espacio, hasta por la pura memoria colectiva. Su revitalización podría convertirse en un proyecto emblemático, fomentando el turismo y revitalizando la economía local. Además, de que podría servir como un punto de encuentro para la comunidad.

COMO habíamos adelantado, Alejandro Pérez Escalante fue designado como nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista en Ciudad Juárez, nombramiento que quedó oficializado con la ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo este viernes.

El evento se realizó en el salón Emporium, desde donde el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar expresó su confianza en que Pérez Escalante para consolidar al partido en la región y promover la agenda verde en la frontera.

Por su parte, el dirigente estatal, Octavio Borunda Quevedo destacó el compromiso del partido para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En su mensaje, Pérez Escalante, señaló que su plande acción incluye consolidar la estructura del partido; fortalecer la presencia del PVEM a nivel local; abordar la falta de agua; el bienestar animal; esterilización de mascotas; la plantación de al menos 30 mil árboles endémicos en Juárez; mejorar la limpieza urbana; fomentar el reciclaje; así como el apoyo a deportistas.

El nuevo dirigente local del PVEM, tiene 31 años de edad, y cuenta con una licenciatura en Dirección de Negocios por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Alex llega al partido con un importante reto, superar, o al menos, mantener los números que dejó su antecesora, Fernanda Ávalos.

Apenas el pasado lunes, el Comité Directivo Estatal por conducto del diputado y dirigente estatal del partido, Octavio Borunda, nombró, precisamente a Ávalos Medina como la nueva secretaria estatal de la mujer del PVEM.

Según destacó el partido, Ávalos logró una meta de recuperación del registro del Partido Verde en Chihuahua, obteniendo el 4% en los 9 distritos locales de la ciudad en las elecciones pasadas del 2 de junio.

Pérez Escalante busca reunir la confianza de la gente y aumentar la preferencia del partido en las próximas elecciones. La meta es superar el 10% de los votos.