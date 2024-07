LOS REGISTROS para contender por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) continúan, y el más reciente fue el del maestro Francisco Javier Llera Pacheco.

La candidatura de Llera tampoco generó sorpresas, ya que desde algunos meses había levantado la mano para ir por la silla de rector. Incluso ha señalado que es importante que los consejeros universitarios sean auténticos representantes para resolver los problemas que aquejan a la máxima casa de estudios.

Llera tiene 30 años como catedrático de la universidad, siendo uno de los profesores con más antigüedad dentro del Sistema Nacional de Investigadores, a nivel profesor, parte nada más de su extenso perfil.

De acuerdo con el aspirante, existe disposición para servir y contribuir al desarrollo de la UACJ, buscando con el discurso, ser una opción de cambio con la posibilidad de aportar nuevas ideas y perspectivas a la institución.

La universidad, como bastión de conocimiento y formación, se beneficia de procesos electorales transparentes y participativos que aseguran que la voz de la comunidad universitaria sea escuchada y considerada.

Es un momento para reflexionar sobre el camino que la UACJ ha recorrido y el futuro que desea construir, siempre con el compromiso de servir a sus estudiantes y a la sociedad.

YA HAY FECHA para la inauguración del tan prometido hospital regional del IMSS aquí en Ciudad Juárez, obra marcada como una de las prioridades dentro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que si no hay cambios en la agenda, será entregada la próxima semana, para ser más precisos, el 9 de agosto.

La próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez marca sin duda un momento significativo ya que no sólo se haría la entrega del hospital, sino que además sería muy probablemente la última visita de AMLO a la frontera como presidente de la República, convirtiéndose en el mandatario que más visitas realizó a esta localidad con aproximadamente nueve check-in.

Sin duda el proyecto del hospital representa un avance importante en la infraestructura de salud de la región, prometiendo mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos para los residentes.

La presencia del presidente López Obrador y la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, no solo subraya la importancia del hospital para el gobierno federal, sino que también destaca el compromiso continuo con el bienestar de los ciudadanos de Juárez.

Además, el evento debe ser una oportunidad para discutir futuras iniciativas y cómo el gobierno puede seguir contribuyendo al desarrollo de infraestructura crítica en la frontera. Algo que deberá aprovechar muy bien el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar para presentar aquellos proyectos que pudieran concretarse durante su segundo período y con la cooperación de Sheinbaum Pardo.

El proyecto fue retomado en septiembre del 2022 y de acuerdo con información del IMSS, el monto de la inversión programada fue de mil 578.19 millones de pesos para obra y 901.93 millones en equipamiento.

ANTE los recientes resultados en las elecciones de la Secretaría General de la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), los ánimos sí que se pusieron al rojo vivo, pues ya hubo inconformes que presentarán la impugnación del proceso en la ciudad de Chihuahua.

Y es que hasta el cierre de ayer, los números arrojados en el conteo de votos, daban como ganador a Jorge Herrera, lo que alebrestó a los integrantes de la planilla amarilla, quienes aseguran, hubo varias irregularidades en el proceso, en las cuales, no vieron el actuar del órgano encargado de la elección.

Tan es así, que incluso ayer por la tarde, algunos sindicalizados bloquearon por minutos los accesos a las oficinas de la SNTSS ubicadas en la calle Vicente Guerrero en Juárez a manera de protesta por los resultados.

Según aseguran los miembros de la planilla perdedora que la elección fue amañada, ya que algunos de los candidatos estaban sancionados, lo que debería de impedirles participar en el proceso.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, asegura el senador panista Gustavo Madero Muñoz, quien el próximo 2 de agosto presentará su último informe legislativo en la ciudad de Chihuahua y con ello, dirá adiós a la política, según lo ha manifestado el propio legislador.

Este acto no solo simboliza el cierre de un ciclo para Madero, sino también un momento de reflexión sobre su impacto y legado en la política local y nacional.

A pesar de haber renunciado en 2021 a la bancada de su partido, también hay que reconocer que Madero, ha sido una figura importante para el PAN, al punto de haber sido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul del 2010 al 2013 y después repetir en 2014 hasta el 2015.

En sus últimos momentos como senador, Gustavo forma parte de un nuevo grupo parlamentario independiente, junto con otros legisladores como German Martínez de Morena, Nancy de la Sierra y Alejandra León del Partido del Trabajo, y el independiente Emilio Álvarez Icaza.

La carrera de Madero ha estado llena de testimonios de cómo ha evolucionado la política en México, donde las alianzas y las rupturas reflejan un dinamismo inherente al sistema político.

En conclusión, la despedida de Gustavo Madero de la política activa es un momento que merece ser observado y analizado. Ofrece una oportunidad para que los ciudadanos evalúen el impacto de sus políticas.

ALISTAN ENTREVISTAS, pues una vez cerrado el proceso de registro de aspirantes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), ya sólo queda hacer la validación documental y pasar a los diálogos con la Comisión Especial encargada de la elección.

Las entrevistas se realizarán durante los días 6 y 7 de agosto, si no hay cambios en la agenda del Congreso, en donde tendrán bastante chamba para seleccionar a las dos ternas que pide el proceso, ya que al final no fueron cinco, ni 10, ni 17 los inscritos, sino ¡46!, y reiteramos, como bien auguró la diputada Adriana Terrazas, “como buenos mexicanos” un total de 29 perfiles se esperaron hasta los últimos minutos de la convocatoria para hacer su registro, ¿Por qué? seguramente nada más para aumentar la emoción porque no le vemos otra explicación.

Entre los inscritos, destacan los nombres Úlises Pacheco, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública durante la administración de Javier Corral; el exdiputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Gil; así como la ex encargada de la oficina anticorrupción en el gobierno de César Duarte, Nidia Aidin Orpinel Pizarro y la actual titular del Registro Civil en la Zona Norte, Karla Gutiérrez Isla.

A estos nombres se suman el de Jesús Mauricio Delgado González; Faud Georges Farah Valdez; Jorge Luis Chávez Domínguez; José Carlos Medina Armendariz; Jorge Francisco García Rodríguez; Edgar Enrique Carrillo Sáenz; Saúl Eduardo Rodríguez Camacho; Víctor Hugo Luján Lara y Carmen Fabiola Palacios Chaparro.

También agregue los nombres de José Luis Reyes Portillo; Jorge Ruben Tarango Mancinas; María de los Ángeles Loya Domínguez; Eduardo Zacarías Gómez Bustamante; René Agustín Herrera Valenzuela; Edgar García Urueta Ana Gabriela Moreno Luna; Yamil Athie Gómez; Roberto Uriel Domínguez Castillo; Luis Eduardo Naranjo Espinoza; Priscila Soto Jiménez; Luis Carlos Reyes Romero; Jorge Alfredo Aguila Flores; Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias; Brenda Alejandra Acosta López; Sofía Adriana Hernández Holguín; Eduardo Enrique Ocampo Hernández; Martín Fernando García Vázquez; Cruz Ponce Ocón; María Dolores Juárez López; Jesús Alberto Moctezuma González; Luis Alejandro Carrillo Zúñiga; Noemí Gómez Gutiérrez; Héctor Humberto Chacón Varela; Liliana Alejandra Reyes Hernández; Lizbeth Alicia Vázquez Tena; Roberto Adrián Martínez Machuca; Aracely Fernández Gómez; Jesús Miguel Armendáriz Olivares; José Alberto Tarín Pérez; Sara Beatriz Hernández Castillo; Vanessa Rubí Rubio Robles y Jesús Alfredo Jacquez Flores.

Ya veremos quiénes serán los afortunados.