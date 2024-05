A una semana de celebrar los comicios más importantes de México en una década, la temporada de cierre de campañas ya comenzó a lo largo y ancho del país, situación en la que, por supuesto, Juárez no se queda fuera.

Y es que hay que recordar que ya el próximo jueves 20 de mayo, a partir de las 00:00 horas, inicia el periodo de veda electoral, un momento en el que los ciudadanos descansaremos del bombardeo mediático de los candidatos locales y federales, pero lo que es más importante, será un momento de reflexión para pensar bien a quién daremos nuestro voto, y con ello definir el rumbo que queremos para nuestro país los próximos años.

Algunos aspirantes ya comenzaron con estas actividades, como la candidata a la Alcaldía de esta frontera por Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, quien ayer domingo por la tarde comenzó su evento de cierre en compañía de los otros candidatos del “fosfo-fosfo”.

Como es clásico en estos eventos, el cierre estuvo acompañado de música, a cargo de Beto Lozano Jr., frente al Museo de la Revolución en la Zona Centro de Ciudad Juárez. También como es clásico en todos los candidatos (de qué otra manera podría ser), Esther agradeció y previó su victoria, no sin antes pedir el apoyo de los ciudadanos con un gran “por favor”.

Cruz Pérez Cuéllar también eligió el domingo de descanso de miles de juarenses para el cierre de sus campañas, aunque no tan modesto como el de MC, pues Morena montó todo un escenario de luces, sonido y sillas para la clausura, en donde amenizó Remmy Valenzuela.

Desde las 7:00 de la tarde, en el terreno ubicado en la avenida de las Torres, entre Libramiento Regional y Universidad Tecnológica, el sitio se llenó de los colores guinda. Una elección de locación nada fortuita, sino ubicada al sur y suroriente, la zona de mayor crecimiento demográfico de la ciudad, lo que significa más votantes.

Por otro lado, quienes ya preparan también su cierre, y sin ecatimar en gastos, es el equipo de Fuerza y Corazón por México, que harán su magno evento acompañado de Tony Meléndez este 27 de mayo en el Parque Central Oriente, lugar que podría, según se rumora, tener la visita de Marko Cortés, presidente del PAN nivel nacional y otras personalidades del PRI y el PRD. Por supuesto que ahí sí estará Rogelio Loya, abanderado de esa coalición en su búsqueda de la presidencia de Juárez.

Más discreto será el cierre de Luis Fernando Rodríguez Giner, por el partido del Tucán, que a diferencia de sus competidores, no anunció algún cantante o banda para amenizar su cierre de campaña. El evento será en lo que llamó el “Mega Crucero” del Puente al Revés.

Romanillo, de Chihuahua México Republicano, cerrará también este lunes 27 de mayo a las 5:00 de la tarde, aunque pareciera que será menos multitudinario, ya que se organizó en una terraza, donde estarán Las Voces Rebeldes de la Frontera amenizando con su música.

Ahora serán los candidatos los que tendrán que esperar al 2 de junio para saber la elección de los ciudadanos, y por cierto, sería bueno que de la misma manera en que hacen las campañas, así se reúnan con los ciudadanos para presentar sus resultados.

Contrastases en los cierres de campaña se tuvieron este domingo, en el centro de la ciudad se tuvieron pocos asistentes, algunos de ellos curiosos que solo pasaban por la zona y se quedaron a observar qué pasaba en el cierre de Movimiento Ciudadano, encabezado por Esther Mejía.

Por otro lado y hasta el otro extemo de la ciudad, en Las Torres se reunieron más de 30 mil fronterizos para presentar su apoyo al candidato de Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar.

En un ambiente de fiesta total, donde bailaron, cantaron y hasta observaron la final del futbol mexicano los asistentes esperaron el arribo del candidato.

Fue ovacionado por los simpatizantes de Morena y Partido del Trabajo, los cuales respaldaron su reelección a una semana de presentar su voto en las urnas.

Xóchitl Gálvez podría hacer realidad las súplicas de miles de derechohabientes del IMSS en la capital del estado, y es que durante su visita a la ciudad de Chihuahua, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México prometió, esperemos que no sea de boca para afuera, la construcción de un nuevo hospital para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Una promesa que agradó a más de alguno debido al grave problema de saturación que tiene el actual hospital Morelos en la capital, que tiene que atender a una población trabajadora de más de un millón de personas, sin contar, por supuesto, a las poblaciones aledañas de la ciudad.

La candidata dijo que su administración no habrá obras faraónicas, sino acciones que impacten directamente a quienes más lo necesitan, ejemplo de ello será el nuevo hospital y la inversión para las carreteras.

Y de nuevo otro golpe justo, las carreteras que han estado en abandono por muchos años y cuyas reparaciones de las vías, principalmente la que conecta la ciudad de Chihuahua con Juárez, se han estado pidiendo por años y la llegada de recursos, por falta de voluntad política, no han llegado.

Promesas que hizo Gálvez a lado de Marco Bonilla, quien busca la reelección en la capital,quien fue quien por cierto, pidió el apoyo a Gálvez Ruiz para que la población se beneficie con acciones del Gobierno Federal, uno que, por cierto, no ha dejado de estar en conflicto con el estado y se ha llevado “entre las patas” a millones de residentes en el estado.

Esperemos que esas promesas se hagan realidad, sea quien sea que gane en las elecciones, el pueblo por encima de todo.