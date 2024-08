LAS IMPUGNACIONES presentadas por el reciente reparto de espacios de representación proporcional en el Congreso del Estado fueron finalmente desechadas por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua.

De esta manera, la lista de personas que llegarán a una curul del Poder Legislativo local, se conforma por Brenda Francisca Ríos Prieto, Pedro Torres Estrada, Herminia Gómez Carrasco, José Luis Rascón Sáenz, Carmen Jael Argüelles Díaz, por Morena; por el Partido del Trabajo, América Victoria Aguilar Gil; por el PAN, Jorge Carlos Soto Prieto; del PRI, José Luis Villalobos García e Isamar Valadez; de Movimiento Ciudadano, Alma Yesenia Portillo Lerma y del Partido Verde, Octavio Javier Borunda Quevedo.

Por otra parte, también se resolvieron las impugnaciones presentadas por la asignación de pluris en los Ayuntamientos de Chihuahua y Nuevo Casas Grandes. En la capital, al final sí llegará José Alfredo Navarrete e Isela Martínez por el PAN; Ana Lilia Orozco por el PRI, y Omar Enrique Márquez Estrada por el PRD.

Por Morena llegarán Miguel Riggs, María Elena Rojo y Hugo González; por el Verde, Rosario Ávila y por Movimiento Ciudadano, estará María Guadalupe Aragón Castillo.

En el caso de Nuevo Casas Grandes, estarán Leticia Baca de Movimiento Ciudadano; Yadira Olmos de Morena; Jordy Alexis Retano por el PAN; Brianda Yaneth Escárcega del PT; Soraya Jaramillo del PRI; Marco Antonio Pérez Talavera del Partido Verde y Olivia Orozco Álvarez por el PRD.

Este fallo del TEE no solo válida la distribución de los espacios de representación proporcional, sino que también debería “reforzar” la confianza en las instituciones democráticas, aunque para muchos, sobre todo para los menos favorecidos, esto no sea así. La representación proporcional es un mecanismo crucial para asegurar que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones reflejen la voluntad de una población diversa.

DONDE siguen descontentos por la asignación precisamente de espacios, es en el grupo morenista denominado “Los de Abajo”.

La agrupación ahora denunció una presunta colusión de los dirigentes de Morena con lo que ellos denominaron “la parte corrupta del Poder Judicial”. Lo anterior luego de desechar las impugnaciones interpuestas contra la inclusión de personas de otros partidos políticos y la falta de cumplimiento de acciones afirmativas.

Concretamente, señalaron los casos de Brenda Francisca Ríos Prieto y Jael Argüelles Díaz, quienes provienen del Partido del Trabajo y del Verde y no pertenecen a grupos LGBT+, con discapacidad o provenientes de algún pueblo originario, según lo detalló Rosa Lilia Cardona Muñoz, coordinadora de “Los de Abajo”.

En ese sentido, la agrupación solicitó la renuncia tanto de Ríos como de Argüelles como diputadas pluris, con la finalidad otorgarle el espacio a alguien más. Además, este grupo pidió que ninguna de las dos próximas legisladoras asuma cargo de coordinadora, subcoordinadora de bancada, ni mucho menos la presidencia del Congreso del Estado o de la Junta de Coordinación Política.

También se ha acentuado que ambas diputadas electas no pertenecen a Morena por lo que no debieron ser incluidas en la lista de candidaturas a espacios pluris, sin embargo, a estas alturas no se prevé que haya algún cambio en ese sentido.

COMO PARTE de la programación de los próximos tres años de administración estatal, la gobernadora, Maru Campos ya estaría preparando los cambios y enroques de su gabinete para hacer frente a la segunda mitad de su sexenio.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda ha señalado que se vienen cambios significativos en el gabinete que serán anunciados en su momento por la propia Maru, pues la intención es reestructurar tanto los programas como a los miembros de la administración.

Este enfoque proactivo es esencial para adaptarse a las nuevas demandas y desafíos que enfrenta el estado. Un ejemplo reciente es el cambio en Comunicación Social, donde René Sotelo ha dejado la coordinación, siendo reemplazado por un nuevo titular proveniente de Puebla.

Sin embargo, mientras estos cambios internos se desarrollan, el panorama nacional enfrenta la aprobación en comisiones para la desaparición de siete órganos autónomos. De la Peña Grajeda ha calificado este paso como un desmantelamiento del andamiaje democrático del país, haciendo hincapié en que representa un retroceso en la consolidación de la democracia y la transparencia en México.

MUY CONTENTOS andan en la Presidencia Municipal de Juárez, luego de que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) entregó el premio nacional al Bueno Gobierno Municipal al Ayuntamiento de esta frontera por el proyecto Visión Ciudad Juárez 2040.

El premio, es uno de los de mayor prestigio para reconocer las iniciativas que optimizan el funcionamiento de los gobiernos municipales y mejoran la calidad de vida.

Dicho reconocimiento, otorgado entre los 2 mil 469 municipios de todo el país, subraya el compromiso y la visión de las autoridades locales para construir un futuro próspero y sostenible.

Enrique Licón, responsable de Proyectos Especiales, destacó la importancia de este galardón, que refleja el arduo trabajo realizado por el equipo municipal, señalando que el premio no solo es un reconocimiento al esfuerzo, sino también una validación del enfoque estratégico adoptado por la administración local.

Verónica González, directora del área de Resiliencia, explicó que la premiación se debe a la presentación de proyectos innovadores y visionarios. El premio, recibido en nombre del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, por la “Planeación Estratégica Urbana”, coloca a Ciudad Juárez en el mapa nacional como un ejemplo de buen gobierno y planificación.

La planificación estratégica y la colaboración comunitaria son esenciales para enfrentar los desafíos del futuro y construir ciudades más resilientes y sostenibles. La “Visión Ciudad Juárez 2040” no solo es un plan, sino una promesa de un futuro más brillante y sostenible para todos sus habitantes.