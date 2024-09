NO CABE DUDA que la movilidad urbana se ha convertido en todo un desafío para Ciudad Juárez, tanto que una posible implementación de un programa como el “Hoy no circula” se ha llegado a plantear en más de una ocasión, la última el pasado 28 de agosto, cuando el alcalde Cruz Pérez Cuéllar puso sobre la mesa del Cabildo analizar la medida para disminuir el tráfico y los índices de contaminación que con ello se generan.

A raíz de lo anterior se ha generado todo un debate sobre un posible “Hoy no circula” como lo tienen desde hace años localidades como la CDMX, aquí en la frontera. Tan así que imagínese usted, a través de las redes sociales comenzó a circular información fake, en donde se aseguraba que esta medida empezaría a aplicarse a partir del 2025.

Aclarando rumores y desinformación, el alcalde ha dejado claro que este programa no se implementará el próximo año, es más, ni siquiera hay una fecha prevista para su inicio. Lo que sí pidió Cruz es que como comunidad decidamos cómo mejorar la movilidad en nuestra ciudad.

Y es que la movilidad en Juárez es un tema complejo que requiere una planificación detallada y una inversión considerable. Pérez Cuéllar subrayó que, primeramente, para poner en marcha un proyecto de esta magnitud, es esencial contar con recursos suficientes que permitan mejorar la infraestructura urbana. Eso sin mencionar de que las mejoras en el transporte público también deben estar consolidadas para dar al usuario una alternativa para poder desplazarse.

La ciudad enfrenta serios problemas de tráfico, esto en gran parte también al aumento constante de vehículos que se ha dado en el último año y medio, a raíz de la implementación del decreto para la regularización de “chuecos”, lo que hace imperativo buscar soluciones sostenibles y efectivas.

El alcalde aprovechó la oportunidad para invitar a la ciudadanía a participar en los foros del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), donde se discutirán temas cruciales como la movilidad. Estos foros representan una plataforma vital para que los juarenses expresen sus ideas y propuestas, contribuyendo así a la creación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la comunidad.

Es evidente que la implementación de un programa como “Hoy No Circula” no puede ser apresurada. La administración municipal debe considerar las condiciones actuales de la ciudad y las opiniones de sus habitantes. La participación ciudadana es fundamental para diseñar un plan de desarrollo que no solo aborde los problemas de movilidad, sino que también promueva un crecimiento urbano ordenado y sostenible.

LUEGO de la Asamblea General del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, Evangelina Vélez Monreal asumió el cargo de Presidenta del Consejo Directivo, teniendo como reto garantizar una buena sinergía con las autoridades locales.

La labor de los contadores públicos, muchas veces silenciosa pero siempre vital. Enrique Flores Pérez, presidente saliente, en su informe de actividades, destacó los logros alcanzados durante su gestión, reflejando el esfuerzo y la entrega de quienes forman parte del colegio.

Además del alcalde, en el evento estuvieron presentes el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya Estrella; la vicepresidenta del IMCP, Ludivina Leija Rodríguez; la vicepresidenta regional zona norte del IMCP, Obdulia Gómez Escareño; el rector del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Mario Macario Ruíz Grijalba; y el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz.

En un Juárez cada vez más complejo y desafiante, la capacidad de organizarse y trabajar juntos autoridades y cámaras, clústeres y colegios de profesionistas, es más importante que nunca.

LA REAPARICIÓN de Cristina Jiménez ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional (PAN) para presentar su carta intención por dirigir al blanquiazul, sí que cayó de sorpresa para muchos.

Estuvo presente íntegra la Comisión Estatal, los comisionados Diana Alejandra Gandara González, Ramón Arnoldo Sáez Acosta, el secretario Josué González y Abril Chavarría, Comisionada Presidenta, quienes recibieron la documentación.

Para muchos, Daniela Álvarez perfilaba para irse, como coloquialmente dirían, ‘por la libre’, pues desde que presentó su registro a mediados de septiembre, no había aparecido contrincante. Por otro lado, la ex candidata al Senado ya también lleva camino recorrido en el tema de la recolecta de firmas, asegurando apoyos importantes como el del alcalde capitalino Marco Bonilla, así como de prácticamente toda la bancada panista en el Congreso del Estado, lo que la convierte en una seria aspirante al CDE.

Ya veremos cómo le va Jiménez con las firmas, hay que recordar que se requieren mil 333 entre la militancia o 36 de los 119 de los Consejeros Estatales para hacer válida la petición.

El próximo 10 de noviembre se desarrollará la jornada electoral, donde el PAN elegirá quién ser el relevo de Gabo Díaz.

CANCELADA tuvo que ser la sesión del Congreso del Estado ayer por la tarde, debido a la falta de quórum, luego de que el Pleno se confrontara por la presidencia de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Y es que entre otros puntos, el jueves quedaron conformadas las 33 comisiones ordinarias. La votación no alcanzó el apoyo necesario para que la diputada Edith Palma Ontiveros, de Morena, presidiera dicha comisión.

La votación se realizó en el marco de una reserva, tras la propuesta de la fracción de Morena, que argumentó que una de sus integrantes debía presidir la comisión, dado que se trataba de una persona perteneciente a los pueblos originarios, lo que, según ellos, la hacía la opción idónea.

La reserva fue votada en contra de la diputada morenista, lo que llevó a la fracción de Morena a tomar la tribuna y se declaró un receso. Al reanudarse la sesión, los diputados del PRI y PAN no regresaron al Pleno, y las dos legisladoras del PT decidieron retirarse, lo que impidió alcanzar el quórum necesario para continuar con la sesión.

OTRO de los temas que se alcanzó a votar en la sesión del Congreso fue lo referente al dictamen enviado por el Senado para adherir la Guardia Nacional a la SEDENA, el cual fue aprobado con 25 votos a favor y 7 en contra.

En este tema en especial, llama la atención la postura del coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, al decir que asumían una posición de construcción. “Queremos que le vaya bien a la presidenta de México, porque no vamos a regatear ningún apoyo en materia de Seguridad, si a Claudia Sheinbaum le va bien en seguridad, le va bien a todos los mexicanos”, fueron las palabras del diputado blanquiazul.

El momento fue aprovechado por Francisco Sánchez Villegas, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien dijo que ser el último bastión de la oposición. En fin, posturas encontradas.

Dicho tema ha generado un intenso debate en el ámbito político y social de México. Esta reforma al artículo 135 de la Constitución Mexicana no solo redefine la estructura de seguridad del país, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro de la seguridad pública.