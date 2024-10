RETOMANDO su agenda de trabajo por la CDMX, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar aprovechó para sostener una serie de reuniones para gestionar ante dependencias federales, recursos que permitan desarrollar distintos proyectos aquí en la frontera.

En su itinerario, Pérez Cuéllar tuvo programadas reuniones significativas. Una de ellas fue con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, para apretar el paso y lograr reserva territorial en Juárez, además de discutir el tema de la regularización de las familias que están asentadas en terrenos nacionales.

Otra de las reuniones realizadas ayer, fue con Catalina Monreal Pérez, titular del Instituto Nacional de la Economía Social. El encuentro realizado ayer, según nos dicen, fue de suma importancia, ya que se abordaron temas que beneficiarán directamente a las comunidades.

Más tarde, el alcalde se reunió con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para discutir proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los juarenses. Además, la agenda del jueves incluyó un encuentro con el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y con el Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Alejandro Pérez Cuéllar.

Este viernes, Cruz presentará ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes los proyectos de inversión para Juárez, acompañado por Enrique Licón, jefe de gabinete y coordinador de Control y Proyectos Especiales. Una oportunidad para asegurar recursos y apoyo federal que impulsen el desarrollo de infraestructura y servicios en la ciudad.

Apenas el pasado martes, el alcalde había visitado CDMX para participar, en el Bloomberg CityLab 2024, además de sostener un encuentro con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco y con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

A FIN de poder llevar a cabo la organización de las elecciones extraordinarias en los municipios de Ocampo y Dr. Belisario Domínguez en diciembre próximo, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la instalación esta semana de su Consejo Local.

En la primera sesión del Proceso Electoral Extraordinario se tomó protesta a consejeras y consejeros Electorales Locales, así como a la representación del PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena.

De acuerdo con el presidente del INE en Chihuahua, Alejandro de Jesús Scherman Leaño, la invitación a participar en estas elecciones extraordinarias está hecha a las ciudadanas y ciudadanos.

Los interesados podrán involucrarse en todas las etapas de la elección al responder a las convocatorias que emitan las autoridades electorales, o bien, como promotores entusiastas del voto entre sus familiares, vecinos y amistades.

Las campañas electorales tendrán lugar del 18 de noviembre al 4 de diciembre, periodo en el que las candidaturas presentarán sus propuestas a la ciudadanía con la finalidad de ocupar la Sindicatura del municipio de Doctor Belisario Domínguez, o bien, los cargos del Ayuntamiento y la Sindicatura del municipio de Ocampo. Mientras que la jornada electoral se desarrollará el día 8 de diciembre.

En el Proceso Electoral Local Extraordinario se realizarán 106 actividades como la aprobación del número y la ubicación de casillas, la integración de las Mesas Directivas de Casilla, la contratación de Supervisores y Capacitadores Electorales, la Capacitación Electoral, la conformación de las Listas Nominales de Electores y la Fiscalización de los recursos de Candidaturas y Partidos Políticos.

DESCARTANDO cualquier rumor, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda aseguró que no se contempla algún ajuste a las tarifas del transporte público.

A través de las redes sociales, se comenzó a difundir información en donde se alertaba sobre un incremento en el peaje del transporte público, situación que de manera obligada se le cuestionó al secretario general de Gobierno, quien desmintió categóricamente dichas especulaciones.

El funcionario calificó dicha información como malintencionada y diseñada para sembrar intranquilidad entre los usuarios.

Desde abril del año pasado, cuando se realizó la última actualización tarifaria con el consenso de diversos actores, incluyendo ayuntamientos, cámaras empresariales, usuarios y concesionarios, no ha habido indicios de que se planee otro ajuste en el corto plazo. De la Peña Grajeda subraya que, aunque es momento de evaluar los avances logrados con el aumento anterior, no se contempla un nuevo incremento.

El secretario general de Gobierno ha sido claro al afirmar que, aunque se han logrado mejoras significativas, aún quedan desafíos por superar.

La gestión del transporte público no es una tarea sencilla ni se resuelve de la noche a la mañana. De la Peña Grajeda ha señalado que, si tuviera que dejar su cargo, lo haría con la tranquilidad de haber dejado un sistema mejorado. No obstante, también ha hecho un llamado a consolidar los avances y no retroceder, enfatizando que los rumores infundados solo generan incertidumbre y ansiedad entre los usuarios.

VAYA anuncio el que dio la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos durante el Foro-Expo Energía 2024, al asegurar que para el mes de noviembre culminarán los trabajos de ampliación de la subestación Terranova en Ciudad Juárez y la instalación de un transformador en la subestación Chihuahua Norte.

En ambos casos, los proyectos son hitos que no solo mejorarán la infraestructura energética, sino que también fortalecerán la competitividad de la región, pues si algo piden las empresas antes de invertir en una ciudad para instalar alguna nueva nave industrial, es el suministro de energía, acompañado de infraestructura y seguridad.

La gobernadora destacó la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para la realización de estos proyectos.

La capacidad de generación de hasta 400 MVA en Ciudad Juárez y el aumento de 100 a 400 MVA en Chihuahua capital no solo aseguran la suficiencia energética para los próximos años, sino que también crean un entorno propicio para la atracción de nuevas inversiones. Sin embargo, que esto sea el primer paso para la realización de más proyectos que garanticen la generación y suministro de energía suficiente no sólo para las empresas, sino también para la ciudadanía en general.

Maru ha subrayado que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, y garantizar este acceso es esencial para el progreso y el bien común. Ahora solo queda mantener esa cooperación entre las instancias gubernamentales y sumando el esfuerzo también de la iniciativa privada, para que más proyectos que mejoren la infraestructura energética se desarrollen en el estado.