La temperatura ha aumentado en el país a tal grado que hay dos docenas de muertes asociadas a este fenómeno. Es apenas el comienzo de una larga temporada de sol quemante, sudor, deshidratación, estrés y enfermedades. El panorama no pinta bien para los sectores más vulnerables.

Estas condiciones han generado que una mayor demanda de energía eléctrica: las personas quieren mantenerse frescas, se encienden los aires acondicionados, refrigeraciones, ventiladores y otro tipo de aparatos para soportar el calor. La capacidad de distribución de energía se ve comprometida.

El Cenace, al analizar estos escenarios, ha declarado cuatro veces que el sistema de energía trabaja bajo riesgo, es decir, que la maquinaria puede presentar fallas que se reflejan en cortes programados y en ciertos sitios. Los infames apagones que generan tanta molestia en la población.

Desde luego que este tema no se escapa de lo político, pues la oposición ha acusado al gobierno de que no tiene la capacidad suficiente para garantizar el suministro de energía. Los han llamado Apagones del Bienestar y culpan al presidente AMLO por no dar los recursos suficientes o buscar fuentes alternativas de energía.

El mandatario asegura que fue un caso fortuito, después reconoció que no había suficientes plantas en funcionamiento. También dijo que se tomaban las medidas necesarias para evitar que la demanda superara las capacidades. Parece que no resultó como esperaba.

Todo esto hace pensar: qué pasará cuando la temperatura suba a los 40 grados en Ciudad Juárez y Chihuahua. La demanda de energía subirá de forma brutal y lo seguro es que puede haber fallas en la distribución. En años pasados se han presentado, por días, semanas, generando una desesperación tremenda entre los habitantes.

Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo es que llegamos a este punto en que la temperatura es excesiva, el agua escasea y la generación de energía depende totalmente de los combustibles fósiles y las plantas añejas. Lo peor aún está por venir.

Los camiones del Juárez Bus ya están en circulación. El proyecto oficialmente está en marcha y ha tenido un buen recibimiento de los ciudadanos. Su rapidez, comodidad y seguridad solo puntos que han destacado los usuarios en el primer día de recorridos por la troncal II.

Óscar Ibáñez, representante del Gobierno del Estado, y Martín Chaparro, alcalde en funciones, se levantaron muy temprano para abordar uno de los camiones y hacer el recorrido de prueba. Supervisaron que todo funcionaria correctamente e invitaron a los ciudadanos a subirse.

Después de mucho tiempo, el BRT II es una realidad. Hubo muchos cambios con respecto al proyecto original, pues algunas cosas no se hicieron bien y requirieron de una completa transformación. La buena intención no fue suficiente para echarlo a andar. Pero ahora el panorama es diferente.

Sin embargo, todavía hay las famosas áreas de oportunidad para este proyecto. Los usuarios dieron sugerencias para que funcione correctamente. Independientemente de eso, corresponde a todos cuidar de las unidades, de las estaciones, el sistema de recaudo y todo lo que contemplara para dure mucho más.

Como se abordó en este espacio, las elecciones podrían ganarse en las calles, con el acercamiento a las personas. Pues las personas candidatas han tomado en cuenta esta posibilidad que al menos una vez al día tratan de estar ahí, con la gente de a pie y que busca mejores condiciones.

Rogelio Loya, candidato a la alcaldía por el PAN-PRI-PRD, acudió a los mercados populares para acercarse a la población y que les expresaran sus necesidades. La Zona Centro es una de las más importantes para quienes buscan llegar al cargo, de ahí que prometan mejoras para el sector.

Del otro lado, el candidato Cruz Pérez Cuéllar optó por reunirse con personas que practican el rodeo, a quienes expuso que de seguir en el cargo podría haber apoyo a esta actividad. Además, el alcalde con licencia ha organizado para ahora una función de lucha libre en el Parque Oriente. El deporte como prioridad.