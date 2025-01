México no es tercer país seguro ¿O sí?

Durante la presentación de la estrategia para atender a las personas deportadas de Estados Unidos, tanto connacionales como extranjeras en la frontera norte de México, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien coordina los esfuerzos en Chihuahua, señaló que la República mexicana no será tercer país seguro pero brindará atención humanitaria, sería algo así como decir, no será un tercer país seguro, aunque en los hechos si, pues de otra forma cómo se explica que efectivamente, en el caso del albergue Leona Vicario, la funcionaria reconoció que actualmente cuentan con una población de 12 nacionalidades distintas, sin precisar la ocupación actual del espacio que brinda alojamiento y comida.

Así mismo, asegura que “En este momento la población mayoritaria es de mexicanos, no tenemos una presencia, de lo que ha pasado en la última semana, de otras nacionalidades; salvo lo que ya estaba”, aseguró la titular de la Secretaría del Bienestar.

Refirió que en el proceso actual, las personas tanto migrantes que se encuentran varadas en esta frontera, así como los connacionales que puedan llegar en contexto de movilidad o ser deportados serán atendidos en el Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario, así que México no es tercer país seguro, pero se actúa como tal, a excepción de que de aceptar esa realidad a todas luces vista, se podría acceder a recursos internacionales para poder hacer frente a tan alta responsabilidad, que ya se lleva a cabo, nada más que dicen que se aplicará una política humanista, es decir no somos país seguro, pero actuamos como si lo fuéramos, ¿alguna duda?, por supuesto que no, más claro ni el agua, es cosa de necios decir lo contrario, ¿o no?

Luego Montiel habló de la pandemia y de que el fenómeno actual es muy distinto, ya que ahora si están preparados, que la verdad no se sabe ni porqué lo mencionó, pues qué tiene que ver la pandemia con las expulsiones de indocumentados en Estados Unidos que lleva a cabo el nuevo gobierno de ese país.

Total, que parece que lo que vemos la mayoría no es la realidad, es algo así como que, en términos reales, México no es país seguro para migrantes deportados de distintas nacionalidades, aunque en la práctica se les esté dotando de un lugar donde asearse, dormir, se les proporcionen tres comidas al día y la posibilidad de quedarse por tiempos no definidos, la verdad esas declaraciones confunden a los pensadores más iluminados y esa no es la idea, ¿O sí?, ya ni se sabe…