Foto: Associated Press

5/5 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/5 Foto: Associated Press

Las elecciones más grandes de la historia han llegado a su fin, pero no así el proceso que concluirá hasta que las personas que hayan tenido la mayor cantidad de votos reciban las actas que las acreditan como legítimas ganadoras. Para eso todavía quedan semanas, sin contar las impugnaciones en el Tribunal Electoral.

¿Los ciudadanos nos comportamos a la altura para un proceso de esta magnitud? Hay matices. En la jornada hubo retrasos, principalmente porque las personas que fueron seleccionadas como funcionarias no estaban presentes, pero también por situaciones inverosímiles como que el director de una escuela no llegó a tiempo para abrir el plantel.

Situaciones como esas fueron comunes en distintos puntos de la ciudad y se replicaron en otros estados: casillas que abrieron tarde, y en consecuencia largas filas para llegar a las mamparas. Desde luego, la espera causó desesperación, a lo que se sumó el intenso calor dominical.

Hechos lamentables como ataque armados, robo de boletas, intentos de quemar el material electoral y personas ofreciendo dinero a cambio de que los ciudadanos votaran por tal o cual candidat@ también ensombrecieron la jornada. Se hicieron los esfuerzos para controlar las situaciones.

Pero en términos generales, se podría decir que los mexicanos cumplieron con su derecho y obligación. Cómo se puede inferir esto: muy fácil, con ver los resultados preliminares, la cantidad de votos y las movilizaciones en las calles. Los ciudadanos tomaron la decisión y difícilmente habrá marcha atrás.

Los resultados preliminares hasta antes de terminar el 2 de junio daban una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum Pardo. De confirmarse el resultado, sería la primera presidenta de México en la historia y tiene la convicción de continuar con la transformación del país.

Detrás sigue Xóchitl Gálvez Ruiz, la representante de la oposición, que no tuvo malos números, pero que no fueron suficientes para llegar a lo más alto. Antes de que el análisis continuara, la abanderada del PAN-PRI-PRD pidió no dormir y estar atentos de los resultados. Irse a dormir pensando que alguien ya ganó, lo consideró un error.

En el tercer lugar, de acuerdo con los datos preliminares, se ubicó Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano. Desde luego no eran los números que esperaba, especialmente porque él aseguró que fue el único que siguió las reglas y tenía un plan sólido para México.

Los números, aunque preliminares y fríos, reflejan lo que las personas determinaron en las casillas durante la jornada. Difícilmente se podría ir contra eso, aunque siempre hay posibilidades de impugnar y buscar el fallo a favor de quienes no resultados beneficiados con votos. Es una táctica de últimas, pero siempre presente cuando se requiera.

El panorama a nivel local no es muy distinto. Los abanderados del partido guinda se han colocado al frente en los resultados preliminares. A la cabeza se encuentra Cruz Pérez Cuéllar, de la coalición Morena-PT, que de oficializarse los resultados, lo llevaría a repetir en el cargo de alcalde.

En las diputaciones locales, la mezcla de colores del PRI-PAN-PRD cubrió más distritos. Para el Senado, el guinda tuvo mayor relevancia. Sobre las diputaciones federales podría decirse que hubo un 40-60, lo que habla de una reñida contienda por estos puestos en el Legislativo.

Para la ciudad de Chihuahua, la reelección parece también inminente para Marco Bonilla del PAN-PRI-PRD. Detrás le siguió Miguel La Torre de Morena-PT y en el tercer lugar Enrique Valles de MC. Los resultados están por confirmarse, pero de entrada no convencen a todos.

Finalmente, al concluir la votación en toda la nación con el cierre de las casillas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Agradeció a los ciudadanos por participar en la jornada electoral, que permitió el proceso se llevará a cabo de forma sorprendente.

También reconoció el papel de las personas que conformaron las Mesas Directivas de Casilla, los 32 Consejos Locales y los 300 Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en todo el país y que permitieron operar las casi 170 mil casillas.