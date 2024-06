Las votaciones del 2 de junio revelaron que Morena está en la preferencia de los ciudadanos y que el partido del que salieron muchos de sus fundadores, el PRD, está listo para decir adiós. También que el partido guinda en Chihuahua se ha consolidado como primera fuerza.

Gran parte de esa posición se debe al liderazgo de Cruz Pérez Cuéllar, según Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena. El dirigente también resaltó la votación histórica para el alcalde fronterizo que ha amarrado un periodo más al frente de Juárez.

El dirigente dijo que se logró obtener otras 16 alcaldías más para gobernar el 33.59 por ciento del territorio estatal y al 48.36 por ciento de la población. Lo que sigue para ese grupo es tratar de cubrir la mayoría de las localidades, algo que ya pone a pensar al bloque opositor.

En la carrera por la candidatura de Morena hacia la gubernatura, la popularidad de Pérez Cuéllar es una gran ventaja, aunque él no decide sí va o no. Asegura que se pegará al método de encuesta y que sean los demás los que decidan. Desde luego que él no se resistiría si lo eligen.

Y apenas pasaron las elecciones y todos piensan en el 2027, cuando la contienda por la gubernatura se reencienda y los perfiles mejores posicionados levanten la mano. Uno de ellos será el panista Marco Bonilla Mendoza, que al igual que el juarense Pérez Cuéllar ha amarrado su lugar en la alcaldía por otro periodo.

Bonilla Mendoza ganó la elección en la capital del estado con apoyo del PRI y PRD, aunque su partido de origen es el PAN, que no dudó en respaldar sus aspiraciones a reelegirse. El plan salió bien y Bonilla recibió el martes la constancia de mayoría por parte de las autoridades electorales.

Si bien el alcalde ya había firmado un gran compromiso con los ciudadanos, esta entrega lo obliga a tomar mayores retos, promesas y trazar objetivos aún más ambiciosos, pues pocas veces las personas se pueden reelegir de forma legal y recibir igual o mayor apoyo. La presión sube.

El alcalde ha dejado claro que hay disposición para trabajar en conjunto con el gobierno federal, pero está convencido sobre la defensa de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. La cooperación con el gobierno estatal seguirá por buen camino. Veremos cómo le va en su segundo periodo.

Hablando de la defensa de las instituciones, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, se pronunció sobre la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para el Poder Judicial y que ha apresurado para que se apruebe antes del término de su mandato.

La representante del Judicial en Chihuahua rechazó la intención del presidente de cambiar la forma en que se eligen a jueces, magistrados y ministros. Considera que es un ataque a la autonomía de los poderes. El argumento principal es que quienes están no garantizan justicia. Lo cierto es que se ha generalizado.

Hernández Acosta expuso que se tomarán las medidas legales para frenar el intento de reforma. Quienes trabajan en el Poder Judicial saben muy bien qué acciones tomar, sus alcances y consecuencias. Desde luego será una batalla compleja en la que no se debe olvidar quiénes son los beneficiarios-afectados finales.