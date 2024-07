No han sido buenas semanas para el exgobernador Javier Corral Jurado. A pesar de su apoyo a la 4T y a la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta no lo incluyó en su gabinete, al menos no en el de primer nivel, donde la mayoría de las posiciones han sido ocupadas. Ahora, en Chihuahua una investigación se ha cruzado en su camino.

La Secretaría de la Función Pública notificó al exmandatario que hay un procedimiento en su contra por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, derivado de dos denuncias: una de ellas en la SFP y otra en la Fiscalía General del Estado (FGE), ambas de 2022.

De acuerdo con el organismo, las conductas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave.

El expediente se envió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que de nuevo tiene un papel relevante en este espacio, y ahí se emitirá una resolución. Lo que resulte, sin duda impactará en sus relaciones con los representantes de la Cuarta Transformación y podría mermar sus bajas posibilidades de sumarse a un cargo federal.

La notificación a Corral surge en un momento clave en el que se conforman los grupos de trabajo, se definen posiciones y se buscan a los mejores perfiles para diversas áreas. Su situación sin duda complica tomarlo en cuenta. Dicen que en política no hay casualidades, pero la teoría de la conspiración siempre resulta más compleja de sostener.

Veremos qué determinan las autoridades de Chihuahua. También qué es lo que opina Sheinbaum, por ejemplo, que en otras ocasiones ha defendido a Corral Jurado por apoyarla y ayudarle a formar su trabajo. Difícilmente su opinión sobre él cambiará y dirá que se trata de una persecución.

La gobernadora Maru Campos Galván ha reaccionado a la designación de futuros secretarios de Estado. Aunque los ideales que representa la futura presidenta no son de su total agrado, tiene la disponibilidad para trabajar con todos ellos, empezar con el pie derecho.

Particularmente, Campos se refirió a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que a partir del 1 de octubre estará en Gobernación, sobre su trabajo en las estrategias para combatir el crimen. Los resultados han sido complicados y la exigencia de cambiar las medidas se ha presentado, pero ahí está el reconocimiento.

Por otro lado, Óscar Ibáñez, representante de la mandataria, consideró que el nombramiento de Mario Delgado en Educación Pública representa un riesgo. La opinión del chihuahuense coincide con otras críticas. El actual líder morenista desentona en la baraja de futuros funcionarios.

La gobernadora también reaccionó a la posibilidad de eliminar la reelección de legisladores. Para ella, es un tema que se tiene que discutir a fondo. El asunto quedará en manos de los propios diputados y senadores.

En un esfuerzo para atender y terminar este tipo de violencias en Juárez, en el Cabildo se presentó la posibilidad de crear la Unidad Municipal Especializada en Acoso y Hostigamiento Laboral y Sexual, la cual fue propuesta por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.

El proyecto se basa en que esta Unidad Especializada se constituirá como una instancia administrativa especializada, imparcial y exenta de conflictos de interés, dependiente de la Contraloría Municipal y con el acompañamiento del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

Ambos organismos deberán presentar el presentar el proyecto donde se establezcan, al menos, la estructura orgánica, lineamientos, las funciones específicas y los mecanismos de operación ante la Secretaría del Ayuntamiento para que se remita a la Comisión de Gobernación y sea la que emita el dictamen correspondiente.

Se considera la asignación de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad y esto estará en el Presupuesto de Egresos del Municipio. La medida podría ayudar muy bien a atender un problema que permea en la sociedad y que causa mucho daño.