La visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional y su primera conferencia desde ese histórico sitio son grandes avances en el proceso de transición de gobierno, y eso que apenas ha pasado una semana de que se realizaron las elecciones. Esto va muy a prisa para todos.

Ante ese escenario vertiginoso, las autoridades de Ciudad Juárez ya piensan en qué proyectos se le presentarán a la primera presidenta de México. La oficina de Administración y Control de Proyectos y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) trabajan en esas ideas.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha establecido este equipo para analizar las propuestas relacionadas con el desarrollo industrial en Juárez, el tema energético, los cruces fronterizos y la infraestructura para la ciudad. Se ha guardado los detalles para la presentación ante Sheinbaum.

Pérez Cuéllar está convencido que con la futura presidenta a Juárez le irá muy bien, sobre todo considerando que aquí inició su gira de campaña y lanzó grandes propuestas relacionadas con el transporte y el apoyo a las mujeres trabajadoras. Eso no se nos ha olvidado.

Hablando de la inversión, el alcalde dijo que el proyecto de Ferromex en la avenida Vicente Guerrero y Ferrocarril sigue en pie, aunque ha considerado la posibilidad de que el Municipio tenga inversión para que el desarrollo de las obras sea diferente y se beneficie a los peatones. Todavía hay tiempo para las modificaciones.

Las altas temperaturas en el estado han obligado a las autoridades a tomar la determinación de concluir antes el periodo de clases en el nivel básico. El último día de clases será el viernes 14 de junio. Sin embargo, los docentes seguirán con actividades después de esa fecha.

La Secretaría de Educación estatal indicó que este ajuste en el calendario escolar cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además se socializó con la Asociación Estatal de Padres de Familia, y las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El objetivo es evitar que los estudiantes se expongan a temperaturas altísimas. Las condiciones de los salones de clases no son suficientes, incluso se ha reconocido que algunos planteles tienen fallas en el suministro eléctrico y por lo tanto no aparatos de enfriamiento.

La medida, por supuesto, resulta muy conveniente para un gran sector de la población: no se tienen que levantar temprano, no hay tarea que revisar, no actividades extraescolares. Pero no todo es miel sobre hojuelas. El que no haya clases no garantiza que no se expongan a situaciones de riesgo, incluso puede ser más peligroso so si no tienen supervisión. Pero la decisión está tomada.

La Secretaría de Seguridad del Estado reportó que en la jornada electoral, se presentaron 29 reportes por probables delitos electorales, solo por siete se abrieron carpetas de investigación. La cifra fue ligera en comparación con otros puntos del país donde hubo balaceras, robo de urnas y quemas.

Gilberto Loya, titular de la SSPE, reconoció que la violencia fue una constante en el proceso electoral, sin embargo, aseguró que en el estado no fue tan impresionante como en otras latitudes. Sin embargo la violencia generada por la disputa entre grupos criminales sí está vigente.

El fiscal César Jáuregui reconoció el incremento de delitos en los últimos días. La situación se puede atribuir, expuso, a la disputa entre los cárteles. El tráfico de personas en la frontera es el punto de quiebre. Las personas siguen llegando a la ciudad y sus posibilidades de ser víctima aumentan.

La Mesa de Seguridad se reunió el lunes y ese fue uno de los puntos principales, a lo que sumó el caso de los conductores desaparecidos y luego localizados sin vida el viernes.