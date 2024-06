El cierre de la frontera vuelve a estar en el panorama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una orden para restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México ante la gran cantidad de personas que son detenidas diariamente en busca de cruzar el río, el muro o le desierto.

La orden ha provocado incertidumbre, aunque se centra en las personas que buscan refugio en EU. No se ha mencionado algo de restringir los cruces para el resto de las personas como en la pandemia. No obstante, resulta igual de inquietante para los que tiene relaciones en el país vecino.

El objetivo, según el gobierno estadunidense es evitar la saturación, que las personas sigan llegando de forma ilegal y que los procesos se agilicen. Aunque parece el efecto contrario. Luego de que se dio a conocer la orden, varias personas se apresuraron a cruzar el río en la zona Juárez-El Paso, aunque sin saber lo que les esperaba.

Sea cual sea la medida, nunca resulta suficiente. No se malinterprete. Las personas tienen derecho a movilizarse y recibir buenos tratos, aunque a veces no hay los recursos necesarios ni los espacios para ello. Las acciones emergentes simplemente no se dan y la crisis se agrava.

Desde luego, Juárez, al estar al lado de Texas, tendrá algún impacto en la orden sobre las restricciones al asilo. Es probable que más personas sean retornadas por este punto, que más migrantes lleguen alentados por la presión y que los grupos criminales aprovechen para extorsionarlos o secuestrarlos.

A pesar de que el martes hubo una llamada entre los presidentes AMLO y Biden, este tema no se abordó de forma directa, aunque acordaron seguir trabajando de forma conjunta hasta que el mexicano termine su mandato. Además, lo felicitó por las elecciones limpias del 2 de junio.

Queda esperar a ver las consecuencias de la medida que restringe las solicitudes de asilo. Difícilmente se podrá diferenciar entre resultados positivos y negativos, pues lo ideal es que la orden no se aplicara porque no hay necesidad, pero la seguridad de las personas en sus lugares de origen no está garantizada.

Después de las campaña, la votación y conocer los resultados preliminares a su favor, Cruz Pérez Cuéllar regresará a su cargo como alcalde. No hay tiempo que perder, pues a pesar de que tiene casi asegurada la continuidad, aún quedan proyectos pendientes que se deben atender.

El profe Martín Chaparro se ha despedido oficialmente. Consideró que hizo lo posible considerando el tiempo y las condiciones en las que estuvo al frente de la administración. Quedarse no es una opción, pues asegura que tiene otros asuntos importantísimos que atender.

Pérez Cuéllar ahora tendrá que ponerse al tanto, hacer evaluaciones y pensar en cambios de cara al siguiente periodo. Muy probablemente piensa en cuáles directores seguirán lo que resta de este mandato y los que podrán trascender al siguiente. Todo con calma para tomar las mejores decisiones.

Quizá la única distracción que tenga ahora el alcalde son las impugnaciones que pueden surgir y que las autoridades electorales dilaten en entregarle su constancia. Tendrá que librar esos asuntos con civilidad para evitar dar más argumentos. De cualquier forma, todas las quejas tienen derecho de presentarse.

Hubo una elección cerrada en el Distrito 1 local con cabecera en Nuevo Casas Grandes. Ante una diferencia de 0.50 entre las primera y segunda candidatura, el Instituto Estatal Electoral (INE) ha dado luz verde para que haya un recuento de votos y que se despejen las dudas.

Yesenia Reyes Calzadías del PAN-PRI-PRD obtuvo 22 mil 469, mientras que América García Soto de Morena-PT, 22 mil 160, de acuerdo con la última actualización del PREP. Quizá los números puedan cambiar con la revisión, así que todos los involucrados en esa tarea deben estar muy atentos.

La diputada Andrea Chávez, planteó la posibilidad de más revisiones, pero Nuevo Casas Grandes era la prioridad por la mínima diferencia que hay. De lograrlo, García Soto repetirá en el cargo con Morena, aunque su postulación estuvo en riesgo por su pasado con Movimiento Ciudadano.

Habrá que esperar los resultados definitivos.