LA RECIENTE visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez durante este fin de semana trajo algo importante para una región que por años ha estado asociada con la violencia y el abandono estructural. Frente a una realidad compleja, Sheinbaum planteó un compromiso firme, transformar la narrativa de la ciudad, pasando de ser un símbolo de feminicidios a un referente de derechos y justicia para las mujeres.

La mandataria presentó un abanico de programas sociales enfocados en la justicia de género, con especial atención en el acceso a la salud, la independencia económica y el cuidado infantil. Destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres, liderada por Citlalli Hernández Mora, como un eje clave para coordinar estas políticas. Esta nueva dependencia, junto con las reformas constitucionales que garantizan igualdad sustantiva, busca consolidar un modelo en el que las mujeres puedan vivir libres de violencia y con las mismas oportunidades que los hombres.

Uno de los proyectos más esperados es la implementación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Sheinbaum dejó claro que no se trata de una réplica de las guarderías tradicionales, sino de un sistema renovado que permitirá a las madres trabajadoras, tanto derechohabientes del IMSS como aquellas sin acceso a seguridad social, contar con un lugar seguro y digno para sus hijos. La apertura de 12 CECI en Ciudad Juárez será el inicio de un modelo que se pretende extender a nivel nacional.

En una frontera que por décadas ha sido conocida en el mundo por la violencia de género, la titular del Ejecutivo Federal dijo que en su gobierno, Juárez se convertirá en un ejemplo de cómo garantizar los derechos de las mujeres.

“Juárez también es referencia para las mujeres, y aquí hay una deuda histórica con las mujeres, no solo de Ciudad Juárez, sino de todo el país. Ya no queremos que sea el centro del feminicidio, queremos que sea el centro del derecho de todas las mujeres del país”, fueron las palabras de la presidenta de México.

Sin embargo, su visita no estuvo exenta de retos. Representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Juárez entregaron una carta con cinco peticiones clave para atender una crisis económica que ha golpeado a la región y la incertidumbre económica ante posibles cambios en la política migratoria de Estados Unidos.

En la carta entregada a Sheinbaum se pide la creación del Instituto de Desarrollo de la Frontera, una apuesta estratégica para aprovechar la vecindad con el mayor mercado del mundo y potenciar la competitividad de la región.

Las solicitudes abarcan desde la mejora en los estímulos fiscales, la agilización aduanera y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y carretera, hasta la atención urgente de la política migratoria.

La visita de Claudia Sheinbaum dejó un mensaje claro: Ciudad Juárez no será olvidada. Transformarla en un símbolo de justicia social y económica no solo será un acto de reparación histórica, sino también un paso esencial para fortalecer el tejido social y demostrar que el cambio es posible desde los márgenes. Ahora queda en manos del gobierno federal convertir estas promesas en acciones concretas y sostenibles que beneficien no solo a la frontera, sino al país entero.

Y LA VISITA de la presidenta no solo dejó inauguraciones y anuncios trascendentales, sino también un mensaje de unidad y colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Así lo destacó el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, durante su visita a San Francisco de Conchos.

El alcalde fronterizo subrayó que la presencia de la presidenta en Juárez fue una muestra de solidaridad y un llamado a trabajar en equipo por el bienestar de las comunidades.

De acuerdo con Cruz, el mensaje central de Sheinbaum fue claro, la cooperación entre municipios, estados y la Federación es clave para enfrentar los desafíos comunes.

Así que atendiendo lo anterior, Pérez Cuéllar reiteró su disposición para trabajar en equipo y atender las necesidades de la población, desde la mejora del transporte público hasta temas cruciales como el acceso al agua.

El mensaje de unidad fue replicado por Cruz también durante la visita que este fin de semana hizo al Municipio de Camargo, donde convivió con los ciudadanos durante un festejo navideño organizado por el político camarguense Adolfo Trillo.

Asimismo, el llamado también fue llevado a Delicias, donde Cruz se reunió con productores de ese municipio, a quienes les platicó sobre los proyectos que tiene contemplados para Ciudad Juárez durante la Administración Municipal 2024-2027.

EL ÁREA de la Salud en la frontera sin duda es una de las prioridades no solo para el Gobierno Federal, sino para el Estado, prueba de ello fue el anuncio realizado por el secretario, Gilberto Baeza Mendoza.

Y es que dentro de los proyectos para el fortalecimiento de salud en la frontera se encuentra la construcción de un nuevo Centro de Salud en la zona de Los Kilómetros, una inversión que busca atender una de las áreas más necesitadas de la ciudad y garantizar el acceso a servicios médicos de calidad.

Con una inversión inicial de 30 millones de pesos para la edificación y equipamiento de este centro, la obra promete ser un paso importante hacia la descentralización de los servicios médicos, acercándolos a las comunidades que más lo requieren. Este anuncio forma parte de un presupuesto histórico de 2 mil 850 millones de pesos que se destinarán a Ciudad Juárez para mejorar la infraestructura de salud, equipar hospitales, adquirir medicamentos y regularizar la situación laboral del personal médico.

El secretario de Salud también reconoció los retos pendientes en los hospitales existentes, como el General y el Infantil de Especialidades, donde se rehabilitarán sistemas clave como la calefacción, el cableado eléctrico y áreas como quirófanos y Rayos X. Estas mejoras no solo optimizarán la calidad del servicio, sino que también fortalecerán la capacidad de atención en una ciudad que enfrenta una alta demanda médica.

Otro punto destacado es el esfuerzo por brindar mayor certeza laboral al personal médico, incluyendo la revisión de tabuladores salariales y la regularización de contratos.

Ciudad Juárez merece un sistema de salud sólido y funcional, y los recursos anunciados son una oportunidad que no debe desperdiciarse.

El reto ahora será convertir estos anuncios en acciones concretas y sostenibles que respondan a las demandas de una población que no puede seguir esperando.

EL EXTESORERO de Manuel Benavides, G.S.A.C. fue sancionado con una inhabilitación por 10 años y una indemnización de 343 mil 634.12 pesos por la contratación y pago a un particular por la prestación de un servicio no realizado durante el ejercicio 2019.

La sentencia envía un mensaje claro sobre las consecuencias de la corrupción y el desvío de recursos públicos.

Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior del Estado (ASE), encontró la irregularidad ahora sancionada, al detectar un contrato y los pagos derivados del mismo al particular M.S.S.T. para la recuperación del Impuesto sobre la Renta (ISR) sin que el servicio haya sido prestado.

Cabe destacar que para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta los municipios no requieren realizar solicitud, trámite o procedimiento adicional ante la Secretaría de Hacienda encargada de la retención.

Tras lo anterior, la ASE integró la investigación bajo la presunta comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos, y, remitida al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el tres de diciembre de 2021.

La resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), encabezada por el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, no solo inhabilita al exfuncionario para ejercer cargos públicos durante una década, sino que también impide su participación en contratos gubernamentales. Este tipo de sanciones no solo son punitivas, sino que también buscan sentar precedentes que disuadan futuras prácticas indebidas en el servicio público.

El caso debe servir como una oportunidad para reflexionar sobre las deficiencias estructurales que permiten que estas irregularidades ocurran. Más allá de las sanciones individuales, los municipios deben implementar controles más estrictos, procesos transparentes y una cultura de integridad que impida que los recursos públicos sean utilizados de manera indebida.

La corrupción, incluso en pequeñas localidades como Manuel Benavides, no solo afecta las finanzas públicas, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cada peso desviado representa servicios que no llegaron a las comunidades, infraestructura que no se construyó y oportunidades que se perdieron para mejorar la calidad de vida de la población.