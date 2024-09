LA NUEVA PRÓRROGA que el Gobierno Federal dio al decreto para la regularización de autos ‘chuecos’ llegó para darle cierto alivio a aquellas familias que en verdad requieren del programa para poder registrar su vehículo, en algunos casos modesto, y así circular con total tranquilidad.

El fin del decreto estaba marcado para este próximo 30 de septiembre, sin embargo, en un acto, si lo quiere ver, de despedida, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la ampliación del mismo hasta el 30 de septiembre pero del 2026. La prórroga llegó en medio de las saturaciones que se estaban registrando al menos en Juárez en los diferentes módulos de Repuve.

La medida fue aplaudida por el alcalde fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar, señalando que era un acto positivo, sin embargo, reiteró que insistirá en la necesidad de una solución definitiva para la regularización vehicular.

Desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el encargado del despacho, César Omar Muñoz Morales ha señalado la importancia de la medida para reducir el número de vehículos sin identificación en la frontera. De acuerdo con el funcionario, la acción ayuda en las labores de seguridad en la ciudad, pues disuade a grupos criminales aprovechar la falta de identificación de estos autos para cometer delitos y luego evadir a las autoridades.

El representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez señaló que es importante que se realicen las adecuaciones o ajustes necesarios por cuestiones de seguridad. Consideró que, más que regularización, este programa fue un “mecanismo de importación de vehículos, porque se siguen importando, el cual evidentemente ha generado un impacto en el padrón vehicular de la ciudad.

Este decreto, en teoría, permite a los propietarios de vehículos ingresados antes de octubre de 2017 regularizarlos por un costo de 2 mil 500 pesos.

Desde su implementación, el programa de regularización ha permitido la identificación de más de 2.5 millones de vehículos en el país, de los cuales, más de 100 mil trámites se han hecho en esta frontera.

POR EL ESTADO anduvo el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Rafael Méndez Jaled, con motivo de asistir a la Feria Nacional de la Construcción que se realizó en la ciudad de Chihuahua.

Ahí en el evento llamó la atención el anuncio hecho por la gobernadora Maru Campos, sobre la asignación de 4 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura carretera y vialidades para este 2025, obras que sin duda hacen muchísima falta en la entidad.

La inversión proyectada para 2025 se suma a los más de 8 mil millones de pesos ya destinados a infraestructura y obra pública en 2024. Este esfuerzo financiero es el resultado del saneamiento de las finanzas estatales, según se ha destacado.

La gobernadora Campos ha subrayado que estas inversiones no solo mejorarán las vialidades, sino que también generarán empleos y beneficiarán directamente a las familias del estado.

Por su parte, Méndez Jaled, destacó los avances en la colaboración entre el gobierno estatal y el sector empresarial, una sinergia que es clave para impulsar el desarrollo de la infraestructura en Chihuahua y en cualquier otro punto del país.

QUEDARON DEFINIDOS los proyectos que el Municipio de Juárez habrá de presentarle a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum una vez iniciada su administración.

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que dirige Roberto Mora Palacios, ha revelado al menos cuatro proyectos prioritarios que serán presentados a Sheinbaum y comenzar la gestión de recursos federales.

Según se ha destacado, estos proyectos, fueron diseñados en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en busca de mejorar las conexiones regionales y responder al crecimiento acelerado de la ciudad.

Entre los planes, se propondrá la prolongación de la avenida 16 de Septiembre. También del bulevar Independencia y Talamás Camandari con lo que se prevé una extensión hasta las carreteras que conectan con los cruces de Guadalupe - Tornillo y Santa Teresa, aliviando así la congestión en otras áreas de la ciudad.

Otro de los proyectos sería la construcción de una nueva carretera desde Altozano hasta Guadalupe - Tornillo, además de la conexión del bulevar Miguel de la Madrid a ese mismo cruce internacional.

Ahora por lo pronto, habrá que esperar primero a que Sheinbaum inicie su administración y entonces se pueda iniciar la gestión de los recursos necesarios.

DE MANERA OFICIAL, este sábado, Daniela Álvarez se registrará como candidata a dirigir el Comité Directivo Estatal del PAN, en donde habrá que estar pendientes del apoyo que pueda quedar de manifiesto.

El registro se tiene contemplado a las 11:00 de la mañana en el edificio de la avenida Zarco en la ciudad de Chihuahua. La ex candidata al Senado presentó su carta intención a la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN desde mediados del mes, iniciando así con la recolección de firmas para afianzar la candidatura.

Álvarez Hernández ha considerado que hoy el PAN atraviesa un momento de gran oportunidad para las mujeres y el panismo mismo, enfatizando la necesidad de construir desde una visión distinta y unida para afianzar al partido como la primera fuerza en Chihuahua.

Hay que recordar que el registro de planillas aún se encuentra activo, éste culminará el 1 de octubre, seguido de campañas del 11 de octubre al 9 de noviembre y la jornada electoral el 10 de noviembre. Hasta el momento solo dos han manifestado su intención por contender, Álvarez y Cristina Jiménez, quien aún está en el proceso de recolección de firmas.

EN MEDIO de la controversia en la que está envuelto el ex gobernador, Javier Corral con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, por presuntos actos de peculado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió inhabilitar al ahora Senador para ocupar cargos de públicos por plazo de un año.

La resolución del Tribunal de inhabilitar temporalmente al ex gobernador se da a raíz de la denuncia presentada por el ex diputado priísta Omar Bazán por enriquecimiento oculto desde 2019, debido a la compra de un terreno en Juárez sin reportarlo.

Fue el magistrado Luis Gerardo Naranjo Espinoza de la Cuarta Sala Unitaria Especializada, quien dictaminó la medida.

Corral Jurado no podrá ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público así como para participar en arrendamientos, servicios u obra pública.

Además se estableció que no se configuran las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por el ex gobernador y su defensa técnica, por lo que no se sobresee el procedimiento administrativo instaurado en su contra.