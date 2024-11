UNA AGENDA muy movida es la que sostuvo este fin de semana, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar por la región Centro-Sur del estado.

El alcalde protagonizó la entrega de donativos de equipamiento que incluyeron ambulancias, camiones recolectores de basura y un vehículo para transporte para diferentes municipios.

Cruz destacó que estos donativos respondieron a solicitudes de los mismos municipios beneficiados y provinieron de la generosidad de empresarios locales que, al reconocer las necesidades apremiantes de otras comunidades, decidieron extender su apoyo.

En Valle de Zaragoza, por ejemplo, se entregó un camión solicitado por el alcalde Jesús Grado.

El recorrido incluyó visitas a Lázaro Cárdenas, Meoqui, Delicias y Naica, en Saucillo, donde el alcalde no solo entregó equipamiento, sino que también sostuvo reuniones con las autoridades locales y ofreció entrevistas a medios de comunicación.

La interacción sin duda fortalece los lazos entre los diferentes niveles de gobierno y abre caminos para futuras colaboraciones.

Que Juárez, siendo un polo económico en el estado, extienda la mano a otras comunidades es un ejemplo que debería replicarse. Más allá de la política o las diferencias geográficas, la verdadera meta debe ser trabajar juntos por un bienestar colectivo.

ALARMANTE resultó la advertencia que lanzó la Coordinación General de Seguridad Vial ante la aparición de supuestas infracciones acompañadas de códigos QR y que están circulando con el objetivo de engañar y posiblemente vulnerar a los conductores.

Estos avisos, dejados en vehículos, no solo son falsos, sino que también representan un riesgo potencial de estafa o hackeo.

Este tipo de delitos no son nuevos, pero su aparición en un ámbito tan cotidiano como el de las infracciones de tránsito es particularmente alarmante. Los conductores, preocupados por las implicaciones legales o económicas de una multa, podrían caer en la trampa por desconocimiento o por no tomar las precauciones necesarias.

Seguridad Vial ha sido muy clara, esos documentos no son oficiales y cualquier información sobre multas debe ser verificada exclusivamente a través de los canales formales de la dependencia. Esta recomendación no solo protege a los ciudadanos de un posible fraude, sino que también refuerza la importancia de mantenerse informados y de evitar interactuar con mecanismos no autorizados.

La ciudadanía debe mantenerse alerta, no confiar en documentos no oficiales, y recurrir siempre a las plataformas y oficinas autorizadas para cualquier consulta. La prevención y la información son las mejores herramientas para protegerse de quienes buscan aprovecharse.

QUIENES ya aseguraron su asistencia a lo que será el Congreso Nacional Inmobiliario de la AMPI que se desarrollará el próximo año en la frontera más fabulosa del mundo, son los alcaldes de Chihuahua, Marco Bonilla; de Parral, Chava Calderón y de Delicias, Jesús Valenciano.

Y es que el evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre del 2025 ha causado mucha expectativa, pues no es cualquier foro, sino que trae consigo una oportunidad importante para conocer y también exponer algunas de las acciones que se están implementando para impulsar al mercado inmobiliario y atender un problema que aqueja no sólo al estado, sino al país, la adquisición de vivienda; eso sin mencionar las posibles conexiones que podrían realizarse durante los días del congreso.

De acuerdo con los organizadores, se espera una derrama de 30 millones de pesos para el estado de Chihuahua, además de que se buscará ofrecer un evento binacional donde se invitará a gente de Texas y en general de Estados Unidos, así como de China, España, Panamá, entre otros países, ya que la AMPI tiene convenios internacionales que servirán para este objetivo.

Otros que también se han sumado son algunos organismos empresariales y gubernamentales como Coesvi, Canadevi y CMIC.

Gildardo Muñoz, director de Relaciones Públicas de AMPI Sección Juárez, destacó que esta sinergia entre los gobiernos, las cámaras empresariales y la iniciativa privada ha puesto a Chihuahua en el mapa como sede de este evento. Según el directivo, este congreso no solo consolidará alianzas, sino que también impulsará propuestas y soluciones para los retos del sector vivienda, en beneficio de todos los involucrados.

La expectativa es recibir a más de 3 mil asistentes provenientes de 42 secciones de AMPI en el país y de otros rincones del mundo, lo que convertirá a Chihuahua en el epicentro de la industria inmobiliaria por tres días.

MUCHO QUE ANALIZAR tendrá el Municipio con respecto al tema de las ciclovías, principalmente con la que se encuentra en la avenida Insurgentes. Recientemente, el Ayuntamiento recibió una solicitud de un grupo de ciudadanos en donde se pide la intervención para retirar dicha infraestructura, acompañada de un acumulado de firmas entregado.

La petición fue recibida por el presidente municipal, y reabre un debate crucial sobre la movilidad y el diseño urbano en nuestra ciudad. Si bien el alcalde ha anunciado que la petición será analizada en los próximos días, la situación pone de manifiesto la complejidad de equilibrar las necesidades de diferentes sectores de la población en torno al uso de los espacios públicos.

La ciclovía en cuestión ha sido tema de controversia desde su instalación. Un análisis previo realizado por la administración municipal ya había señalado la poca viabilidad de esta infraestructura en dicha avenida, una conclusión respaldada por el descontento de muchos ciudadanos. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿debe mantenerse una infraestructura que, al parecer, no satisface las necesidades de la mayoría, o debería buscarse una solución que concilie los intereses de todos los usuarios del espacio público?

La movilidad urbana no es un tema menor. Las ciclovías, en teoría, son una herramienta esencial para fomentar el transporte sostenible, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, su implementación debe responder a estudios serios de factibilidad y aceptación social. En el caso de la avenida Insurgentes, parece que estos factores no fueron del todo considerados o no tuvieron el impacto esperado.

Es fundamental que el análisis que se realice, cuente con la participación activa de los distintos sectores, desde ciclistas y peatones hasta conductores y comerciantes de la zona. Además, debe evaluarse no sólo la viabilidad técnica, sino también las alternativas que puedan garantizar una solución integral, como el rediseño de la infraestructura o su reubicación en áreas más adecuadas.

Retirar la ciclovía sin más podría ser interpretado como un retroceso en las políticas de movilidad sostenible. Pero ignorar el sentir ciudadano también sería un error grave. El desafío está en encontrar un punto medio que permita avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo y funcional para todos.