POR LA CDMX anduvo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con motivo de la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, iniciativa clave en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que contempla el Gobierno de la República.

En pocas palabras, el plan establece una hoja de ruta enfocada en la soberanía hídrica, el acceso equitativo al agua, la adaptación al cambio climático y una gestión transparente de los recursos.

El agua es más que un recurso natural; es un derecho humano esencial y un pilar de la sostenibilidad. La iniciativa representa una oportunidad histórica para enfrentar los retos hídricos con un enfoque integral, equitativo y adaptado al cambio climático.

La gobernadora Campos ha dejado claro que el agua no solo es un tema ambiental, sino de seguridad nacional. En un estado como Chihuahua, donde la escasez de agua es una realidad urgente, este pacto nacional se suma a un conjunto de iniciativas locales que priorizan la soberanía hídrica, la tecnificación agrícola y el acceso a agua potable en comunidades vulnerables.

La presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que el convenio busca primero, reconocer el agua como un bien nacional y no como una mercancía, por lo que el documento intenta poner orden a las concesiones.

Lo segundo, es que el mayor uso del agua dulce que es para riego agrícola, se siga haciendo de manera eficiente, tomando en cuenta a los agricultores y al mismo tiempo, que permita ser más productivos en el campo.

Sheinbaum Pardo abundó que ahí, en el riego está el 70 por ciento del consumo del agua en el país y ese riego se usa de manera ineficiente, y no es una responsabilidad de los agricultores, sino sencillamente no ha habido realmente un programa integral para el riego eficiente, en donde se conozca claramente qué pone la Comisión Nacional del Agua, el gobierno, qué ponen los agricultores, qué ponen los grandes, qué ponen los medianos, qué ponen los pequeños.

Es por eso que para el próximo año, en 2025, se van a dedicar a este programa al menos 9 mil millones de pesos para mejorar el riego y al mismo tiempo, hacer más eficiente el campo. En este apartado en particular, Chihuahua se vería beneficiado con la tecnificación de los distritos de riego 005 Delicias y 009 Valle de Juárez.

Otro de los temas que aborda el documento, es lo referente a la industria, para que se cumplan las normas y realmente haya el tratamiento de agua donde debe haberlo.

En el tema de Plan de Obras Estratégicas se busca que los recursos federales y estatales, se puedan combinar para poder atender aquellas zonas que tienen un mayor estrés hídrico o tienen menos acceso al agua.

Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum destacó que el norte del país sufre una escasez de agua muy importante y por eso, ahí se va a concentrar una parte importante de las obras.

Hay que recordar que recientemente, Chihuahua emitió una Declaratoria de Emergencia por Sequía en los 67 municipios del estado, reforzando la magnitud del problema por el que atraviesa la entidad.

EN CHIHUAHUA continúan las protestas en contra de la Delegación del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) ante la falta de recursos federales para hacer frente a los estragos en el campo chihuahuense por la sequía que atraviesa la entidad.

Una vez más, los productores agrícolas y ganaderos se plantaron al exterior de las oficinas de la Delegación del Bienestar para exigir la entrega de 400 millones de pesos etiquetados desde el presupuesto del año pasado por parte del Gobierno Federal.

Chihuahua, ha sido una de las entidades más afectadas por la sequía, por lo que los productores han indicado que necesitan de esos recursos de manera urgente para paliar los estragos que han devastado la actividad agrícola y ganadera.

A menos de un mes de concluir el año, los productores siguen sin recibir un solo peso, lo que obviamente ha generado la incertidumbre en las familias que dependen del campo.

Carlos Manjarrez Domínguez, líder de los productores, ha señalado que este retraso equivale a un desvío de recursos. Sin duda, las declaraciones son graves y deberá realizarse una investigación que permita conocer qué ha pasado con ese recurso.

Los productores mantienen las manifestaciones desde el pasado miércoles 20 de noviembre, cuando se plantaron a las afueras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para hacer la exigencia. incluso durante esa misma semana, integrantes de la CNC sostuvieron un diálogo con el senador Mario Vázquez, quien posteriormente subió el tema al pleno de la Cámara Alta, sin que hasta el momento haya alguna solución.

La asignación de recursos etiquetados debe ser inmediata y transparente, sin dilaciones que prolonguen el daño a un sector ya asfixiado por la falta de agua, los altos costos de producción y un entorno económico cada vez más adverso.

EN EL MARCO del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Memorial del Campo Algodonero volvió a erigirse como un recordatorio doloroso, pero necesario, de las vidas truncadas por el feminicidio en Ciudad Juárez.

Desde ese doloroso punto de la ciudad, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar hizo una reflexión sobre el camino que aún queda por recorrer en la lucha contra la violencia de género.

El Campo Algodonero no es un espacio cualquiera; es un símbolo de memoria y de denuncia, un recordatorio constante de que las víctimas de feminicidio no deben ser olvidadas y que la sociedad tiene la obligación de exigir justicia y garantías de no repetición. La sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un precedente histórico, no solo para Ciudad Juárez, sino para el mundo entero, al señalar las graves omisiones del Estado mexicano en la investigación y prevención de estos crímenes.

El monumento levantado en 2011 no solo honra a las víctimas, sino que exige acciones concretas para erradicar esta violencia.

Cruz dio un mensaje claro: no olvidar, redignificar a las víctimas y renovar el compromiso colectivo de garantizar a todas las mujeres y niñas una vida libre de violencia. Pero más allá de las palabras, este compromiso debe traducirse en acciones tangibles. La memoria no basta si no va acompañada de justicia y de políticas públicas efectivas que enfrenten de manera integral las raíces de la violencia de género.

Es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de investigar y prevenir estos crímenes, apoyar a las organizaciones civiles que han sido un pilar en la defensa de los derechos de las mujeres y, sobre todo, trabajar de manera coordinada y decidida entre sociedad y gobierno.

El Memorial del Campo Algodonero nos recuerda que las vidas de Esmeralda, María de los Ángeles, Merlín, Claudia, Laura, Mayra Juliana, María Rosina y una mujer aún sin identificar, no deben ser en vano.

En el evento estuvieron la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, así como Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes y Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, jóvenes que están dentro del caso del arroyo El Navajo.

REGIDORES de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se reunieron con el presidente seccional electo de Samalayuca para el período 2024-2027, Luis Gerardo Esparza Meléndez, con el propósito de conocer su plan de trabajo.

Durante la reunión, Esparza delineó un ambicioso plan de trabajo que busca no solo mejorar la infraestructura del poblado, sino también posicionarlo como un destino atractivo para el turismo y el deporte.

El compromiso es elevar la calidad de vida de los habitantes de Samalayuca mediante acciones como la pavimentación de calles principales, la construcción de domos en centros escolares y la modernización del alumbrado público.

En el ámbito turístico, se planteó la organización de un festival del Día de los Muertos y una carrera ciclista de montaña para resaltar también la riqueza natural de la región y atraer visitantes que permita dinamizar la economía local.

Durante la junta, la regidora coordinadora de la Comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, así como el edil José Mauricio Padilla, se comprometieron a trabajar coordinadamente para apoyar a las autoridades entrantes y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Samalayuca.