Las calles aledañas al Palacio de Gobierno estuvieron custodiadas por militares el miércoles, ya que dentro del edificio se llevaba a cabo una reunión muy importante entre los mandos de las distintas zonas y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. El asunto: la seguridad.

Ciertamente la mandataria ha mantenido una postura crítica ante las acciones del gobierno federal en el tema de seguridad y otros puntos. Pero cuando se trata de Chihuahua, parece no pensarlo dos veces. Se ha mantenido la coordinación la mayor parte del tiempo.

La reunión llega en un momento en el que los grupos del crimen han emprendido una escalada de violencia, principalmente en Ciudad Juárez. El encuentro también se da en el marco del proceso electoral. Faltan pocas semanas para que se realice la jornada de votación y no quieren dejar cabos sueltos.

También llamó la atención el ataque contra una familia en Parral. Una de las víctimas era un popular cantante de la región. También murió su pareja y los hijos de ella. La investigación preliminar apunta a que un antiguo problema pudo derivar en la agresión. Los antecedentes se remontan hasta 2015.

Las autoridades federales y estatales es fundamental garantizar la seguridad por muchos motivos. Todo está ligado, y si algo falla, lo que le sigue también tendrá problemas. La desconfianza, incertidumbre y dudas no se pueden apoderar de la población a causa de la violencia.

Dicen que si no puedes con el enemigo, únetele, y en la política también aplica. En Delicias, la candidata propuesta por el partido México Republicano decidió renunciar a sus aspiraciones y mejor sumarse a la coalición compuesta por el PAN-PRI-PRD. ¿Fue sabio cambiar de opinión?

Patricia Contreras Ronquillo decidió sumarse a Jesús Valenciano. El alcalde con licencia busca repetir este periodo y su poder de convocatoria es tal que hasta una candidata prefirió sumársele. El bloque opositor ha mostrado una política de puertas abiertas con el objetivo de derrotar a Morena y sus aliados.

Pero aquí el afectado es el partido de reciente creación. A pesar de su origen cuestionable, México Republicano ha tenido el suficiente apoyo como para llegar a las boletas, pero decisiones como la de Contreras les arruinan la jugada, y colocarse de nuevo resultará cundo menos, complicado.

México Republicano seguirá adelante con la candidata suplente Norma Romero, aunque ya está en desventaja, pues no es nombre que aparecerá en la boleta, a menos que haya un cambio de última hora, pero es prácticamente imposible. Mala pasada en sus aspiraciones de crecer.

Los partidos pequeños como el antes mencionado dependen mucho de los votos que reciban para poder continuar recibiendo apoyo del organismo electoral local, que al final de cuentas son recursos de los ciudadanos, así que deben obtener la mayor cantidad de sufragios.

La base de simpatizantes no es suficiente, tienen que llegar más votos, pero en medio hay otro problema: el abstencionismo. ¿Qué es? Que las personas no voten, por x motivos, pueden ser argumentos bien fundamentados o simplemente porque no les interesa ejercer este derecho y obligación.

Para contrarrestar el abstencionismo, el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha lanzado una campaña que busca dar beneficios a las personas que muestren su dedo marcado. Dar una recompensa es válido, pero no debe ser el motivo principal de este asunto, sino ejercer la democracia.

El IEE ha echado mano de las cámaras empresariales para lograr convenios, también han lanzado temas musicales con ayuda de artistas reconocidos por la chaviza, y más recientemente del influencer Darío Ortega. Veremos si resulta la estrategia.