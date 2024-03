Duro revés para los círculos morenistas este fin de semana. El Tribunal Estatal Electoral (IEE) determinó que el líder de los diputados de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cometió violencia política de género contra la presidenta del Legislativo, Adriana Terrazas Porras.

Es algo serio, no se trata de un asunto administrativo. Si la resolución se reafirma, Estrada deberá presentar una disculpa pública para su compañera, pero eso no lo eximirá de estar en el registro de personas que han ejercido violencia en razón de género. Y peor aún, no podrá reelegirse.

La situación pone contra la pared a Sotelo y a sus compañeros. Por un lado, él podría ser el sacrificado, aceptar la determinación y ser sepultado en el cementerio político. En tanto, sus compañeras y compañeros siguen con sus aspiraciones para evitar más contratiempos y conflictos.

O puede que Estrada impugne, se vaya el caso a revisión y el resultado cambie, o no, y se quede igual, pero con menos tiempo en el bolsillo. De ahí que se le dé la importancia que debe al tema. Sin embargo, el diputado ha negado reiteradamente que haya ejercido violencia, por lo que la segunda opción es la más segura.

Por el momento, Cuauhtémoc Estrada queda fuera de la jugada. Quizá el partido tenga que conseguir a alguien más para el distrito que busca. O tal vez y esperarán a una impugnación. Lo cierto es que la decisión del TEE representa un golpe para las aspiraciones de los diputados. Veremos si la unidad que tanto se pregona queda demostrada.

La situación puede ser aprovechada por el bloque opositor. Aún no por los aspirantes a diputados locales, pero sí por quienes aspiran a puestos federales. Recordar este caso será parte de su estrategia para explicar la inestabilidad del partido oficialista y obtener apoyo de los ciudadanos.

Aun así, esto no garantiza que los opositores se recuperen de la ventaja que han formado Morena y sus aliados. Se requiere mucho más que un escándalo a nivel local para tomar ventaja. Los propios integrantes del PRI-PAN-PRD lo saben y deben trabajar más al respecto.

Rogelio Loya, elegido para coordinar los trabajos del Frente Amplio, considera que sí se puede retomar la delantera. El tema de seguridad es clave. La candidata Xóchitl Gálvez se ha presentado en los estados que requieren más atención en el tema y ha lanzado sus propuestas, que, dicen, han caído bien.

El líder del Frente espera que pronto Xóchitl Gálvez se presente de nuevo en la frontera para profundizar en los temas que mejor conoce: la inversión, la creación de empleo y el uso de tecnología, que en el caso de Ciudad Juárez son fundamentales para el desarrollo económico.

Sorpresiva fue la partida de Roberto Briones Mota, el director de Protección Civil. El bombero con más de 20 años de trayectoria falleció el viernes por complicaciones de salud.

Briones sirvió por más de 20 años como bombero, fue ascendiendo paulatinamente hasta su retiro en 2018. Regresó en 2021 de la mano de Cruz Pérez Cuéllar, quien lo nombró director de Protección Civil.

De ganar Pérez Cuéllar, era probable que Briones repitiera en el cargo por los resultados que ha dado. Ahora, un gran homenaje le espera.