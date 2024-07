Ciudad Juárez.- Con los ojos enrojecidos del llanto y el coraje de atravesar una reunión más con el personal de la Fiscalía Especializada en Atención Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM), la señora Reyna de la Torre, madre de Isabel Cabanillas de la Torre asesinada en enero de 2020, acusó que la ministerio público insiste en una línea de investigación que criminaliza a su hija y no ha dado resultado más de cuatro años.

Refirió que la única línea de investigación que han trabajado durante cuatro años es insostenible, empecé a los nueve meses en los que se han presentado solicitudes, evidencia y otras líneas para indagar sobre el feminicidio de Isabel no ha habido avances.

“Siguen con la criminalización siguen con su línea de investigación, como les dije a ellos: barata. Yo les dije que en esta ocasión esa línea de investigación para mí no vale, por el contexto de la persona que declaró. Siguen revictimizando a mi hija, desde 2020 hasta la fecha no me mencionan más que drogas”, apuntó la madre de familia.

Pese a que en otras ocasiones le han comentado que existen al menos cuatro líneas de investigación, en cada reunión que ha sostenido la señora reina con el personal de la FEM, de la única que le intentan ofrecer un reporte es sobre venta de drogas, sin que aun así se presenten avance.

“En lo que más se enfoca es en drogas, cuando siempre le sale negativo. Ahorita ya le dijimos que se enfoque en otras líneas en donde vemos que sí hay contexto”, refirió la señora Reyna.

Este día acudieron antes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja por el trato y la impunidad con la que han actuado las autoridades cuatro años y seis meses sin resultados en las indagatorias para dar con los responsables del feminicidio de Isabel.

“Ya es mucho la criminalización hacia mi hija y aparte ya están llamando a personas que sí están vinculadas con el crimen organizado. Ya me están poniendo a mí en riesgo, a mi familia”, dijo la entrevistada con temor por los sujetos a los que ha llamado la autoridad a declarar.

“Un delincuente tiene más peso que una víctima, aquí las víctimas son las culpables de que las hayan matado. Ese es el mensaje que a mí me están dando”, expresó la madre con la voz entrecortada y afligida por no poder ver resultados por la indisposición de la autoridad para hacer su trabajo.

Durante poco más de dos horas, tiempo que duró la reunión con la autoridad de investigación, al exterior de la FEM, los colectivos “Rezizte” y “Los Entintan” pintaron un mural con el rostro de Isabel Cabanillas, usar un aerosoles y también la técnica de paste up.

Integrantes de los colectivos “Hijas de su Maquilera Madre”, “Lésbicas” y “Justicia para Isabel Cabanillas” mantuvieron micrófono abierto con protestas en contra de la impunidad y la criminalización, compartieron una reseña del trabajo artístico, comunitario y de activismo de Isabel; pronunciaron un posicionamiento y leyeron poesía, para extender el acompañamiento a la señora Reyna.