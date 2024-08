SIN ECHAR las campanas vuelo deben permanecer las corporaciones policiacas en Juárez, pues aunque el mes de julio cerró con un 20 por ciento menos en cuánto al número de homicidios se refiere, aún queda mucho por hacer para garantizar a la ciudadanía tranquilidad.

Y es que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, julio cerró con un total de 86 homicidios, representando una ligera disminución en cuanto al comportamiento registrado a lo largo del año.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el titular de la SSPM, César Omar Múñoz no se confía, asegurando que no son los números deseados, por lo que continuarán reforzando las estrategias implementadas para no bajar la guardia.

Algo que han resaltado los mandos policíacos es que estos resultados se debieron a una mejor distribución de los elementos, atendiendo sectores prioritarios y con altos índices de inseguridad, además al uso de nuevas tecnologías como drones y otras herramientas que han permitido tener una mejor presencia.

El número de homicidios aún es alto, por lo que en palabras de Múñoz, las corporaciones no pueden “tener un descanso y estar al pendiente”, para que todos esos esfuerzos no sean en vano.

CON LUPA se revisan los perfiles que aspiran a integrar una de las dos ternas que el Congreso del Estado deberá definir para la elección de dos magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Como lo mencionamos en este espacio, un total de 46 personas se registraron en la convocatoria, 29 de ellos se esperaron hasta el último minuto para presentar su candidatura. Sin embargo, no todos cumplieron con los requisitos de inscripción.

La Comisión Especial definió que del total de inscritos, sólo 43 cumplieron con todos los requisitos.

El listado final fue aprobado por la Comisión, presidida por la diputada Adriana Terrazas Porras, por lo que estas 43 personas serán las que continuarán en el proceso, dado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre los que continúan en la pelea, destacan: Jesús Mauricio Delgado González; Fuad Georges Farah Valdez; Jorge Luis Chávez Domínguez; José Carlos Medina Armendáriz; Ulises Enrique Pacheco Rodríguez; Jorge Francisco García Rodríguez; Edgar Enrique Carrillo Sáenz; Saúl Eduardo Rodríguez Camacho; Víctor Hugo Luján Lara; Carmen Fabiola Palacios Chaparro; José Luis Reyes Portillo; Jorge Rubén Tarango Mancinas; María De Los Ángeles Loya Domínguez; Eduardo Zacarías Gómez Bustamante; René Agustín Herrera Valenzuela; Edgar García Urueta; Nidia Aidin Orpinel Pizarro; Ana Gabriela Moreno Luna; Yamil Athié Gómez; Roberto Uriel Domínguez Castillo; Luis Eduardo Naranjo Espinoza y Priscila Soto Jiménez.

También, se mantienen en la contienda Luis Carlos Reyes Romero; Jorge Alfredo Águila Flores; Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias; Brenda Alejandra Acosta López; Sofía Adriana Hernández Holguín; Eduardo Enrique Ocampo Hernández; Martín Fernando García Vázquez; Cruz Ponce Ocón; Ma. Dolores Juárez López; Rubén Aguilar Gil; Jesús Alberto Moctezuma González; Luis Alejandro Carrillo Zúñiga; Nohemí Gómez Gutiérrez; Héctor Humberto Chacón Varela; Liliana Alejandra Reyes Hernández; Lizbeth Alicia Vázquez Tena; Roberto Adrián Martínez Machuca; Aracely Fernández Gómez; Karla Ivette Gutiérrez Isla; Jesús Miguel Armendáriz Olivares y Vanessa Rubí Rubio Robles.

Las entrevistas se realizarán este próximo martes 6 y miércoles 7 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana en el edificio legislativo.

MUY CAUTELOSAMENTE continúa avanzando la modernización del transporte en Ciudad Juárez, pues una vez puesto en marcha el BRT II, ahora se ha iniciado con la renovación de las rutas alimentadoras.

Y es que ante la puesta en marcha de 45 unidades modelo 2024, marca Mercedes Benz y 25 más de modelo Volkswagen en las líneas 1-A Exprés, Universitaria y Oriente-Poniente, la Dirección de Transporte aseguró que hay interés por parte de los concesionarios en entrarle a la modernización.

Según Armando Herrerías, nuevo titular de la dependencia, se han hecho ya varios trabajos en materia de transporte, incluso se ha realizado una revisión a todos los archivos de las concesiones para depurar aquellas que ya no están siendo operadas, lo cual urge, no sólo para cancelar las que no funcionan, sino también, aquellas que funcionan sin cumplir con los requerimientos interpuestos por el propio Estado.

Otro de los temas en los que se ha trabajo es en la modernización del transporte de personal, poniendo candados más estrictos a las empresas al momento de la contratación de los servicios.

Además de que también se está trabajando en ampliar algunas de las rutas alimentadoras del Juárez Bus, verificando tiempos y ver cómo se puede acercar el servicio a las universidades y tener un mayor impacto, así es como va avanzando la modernización.