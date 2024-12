Foto: Associated Press | Ilustrativa

LA PROPUESTA para aumentar del 3 al 4 por ciento el Impuesto Sobre Nómina en Chihuahua a partir del 2025, al final fue descartada, debido a que “no se encontraron las condiciones”.

El Ejecutivo Estatal de Chihuahua decidió dar marcha atrás al aumento propuesto en el Paquete Económico 2025, con lo que se buscaba crear el Fondo Estatal de Infraestructura.

La decisión se tomó antes de la comparecencia del secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, ante la Comisión de Programación, Crédito y Presupuesto Público del Congreso del Estado.

Retirar la propuesta refleja un ejercicio de sensibilidad política y económica, necesario en un contexto que demanda equilibrio entre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y proteger a los sectores productivos.

El aumento del ISN, que inicialmente buscaba generar mil 500 millones de pesos para la creación de un Fondo Estatal de Infraestructura, enfrentó un rechazo contundente por parte del sector empresarial. Este sector argumentó que el incremento era inoportuno, dada la situación económica actual y el impacto que representaría para las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que conforman el 99% del tejido empresarial de la entidad.

Granillo, reconoció públicamente que las condiciones económicas bajo las cuales se diseñó la propuesta, habían cambiado.

El reto ahora es identificar fuentes alternativas de financiamiento para atender las necesidades de infraestructura sin comprometer la competitividad del estado. Esto podría incluir la optimización del gasto público, la atracción de inversiones externas o el desarrollo de esquemas de colaboración público-privada que permitan avanzar en proyectos estratégicos.

ES TIEMPO DE LAS MUJERES, así lo comentó la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández, quien estuvo de visita por Ciudad Juárez para participar en el evento de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en el Memorial del Campo Algodonero, un lugar cargado de simbolismo y dolor en esta frontera y que nos invita a reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrentamos como sociedad en la lucha contra la violencia de género.

Hernandez Mora dijo que estar en la frontera no era solo es un acto de memoria, sino la reiteración de que vivimos en un país que “lamentablemente, en las últimas décadas ha vivido una sistemática violación de los derechos humanos".

La funcionaria agregó que la visita a Juárez era muy importante, “porque en contraste con las malas decisiones de los malos gobiernos, siempre en este país hubo resistencia, lucha y voces valientes, que aun cuando temblara la voz, siempre señalaron los abusos, la falta de justicia y siempre abonaron a la construcción de lo que hoy es quizás una utopía: la paz en todos los sentidos".

Reiteró también, sobre los motivos para arrancar desde Gobierno Federal con la campaña permanente "Es tiempo de mujeres sin violencia", para que durante todo el sexenio se hable de eso “que es normal en nuestra vida diaria, pero que en realidad es violencia y forma parte de un ciclo que avanza y llega hasta su máxima expresión que es el feminicidio”.

Desde este punto, Hernandez hizo un llamado de amplia colaboración, pues el avance que se puede tener en la agenda de las mujeres y la igualdad, solo podrá darse de una manera colaborativa y conjunta entre víctimas, sociedad civil, iniciativa privada, y diferentes niveles de gobierno.

Este evento, que reunió a autoridades, organizaciones civiles y madres de víctimas de feminicidio, sirvió como un recordatorio de que el respeto y la garantía de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, deben ser una prioridad ineludible.

En su mensaje, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó una verdad fundamental: "Lo que no se nombra no existe". Reconocer la historia de violencia que ha marcado nuestra frontera es el primer paso hacia un cambio real. Juárez ha sido testigo de feminicidios, desapariciones y otras formas de violencia que han dejado heridas profundas. Sin embargo, el ejemplo de las madres buscadoras, activistas y colectivos feministas nos demuestra que la lucha por la justicia y la igualdad no puede detenerse.

Uno de los avances más destacados de la administración local ha sido la inclusión del eje transversal de igualdad sustantiva para las mujeres en el Plan Municipal de Desarrollo, lo que refleja un compromiso institucional para combatir la violencia de género desde la raíz.

La violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana para muchas mujeres en Chihuahua y en todo México. Tal como lo expresó Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, es necesario ir más allá de los actos simbólicos y profundizar en las causas estructurales que perpetúan estas violencias.

El evento contó con la presencia de la ex miembro de la filóloga y política de la República Dominicana, Minerva Tavárez Mirabal; la senadora Andrea Chávez Treviño; el senador, Juan Carlos Loera de la Rosa; la profesora e investigadora, Sandra Bustillos Durante; así como la activista y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo.

LAS ALARMAS en la frontera norte siguen encendidas ante la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, principalmente por el problemón que desde este lado se está avizorando en materia migratoria.

Y es que las reiteradas promesas de deportaciones masivas que ha hecho el republicano, mantiene el nerviosismo en la frontera norte de México, particularmente en el estado de Chihuahua. Ante el panorama, la administración estatal ha comenzado a trazar estrategias para hacer frente a un posible escenario de crisis humanitaria que, de concretarse, pondrá a prueba la capacidad de respuesta y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, anunció que se estará habilitando una mesa de trabajo para evaluar las instalaciones destinadas a recibir a los migrantes. Si bien es cierto que la colaboración entre las distintas instancias gubernamentales es esencial, resulta urgente detallar planes concretos que incluyan no solo la infraestructura disponible, sino también recursos financieros, personal capacitado y, sobre todo, una estrategia integral para la reintegración social y económica de quienes sean deportados.

Chihuahua, como estado fronterizo, ha enfrentado históricamente los retos que conlleva el flujo migratorio, principalmente en Ciudad Juárez. Sin embargo, el contexto actual demanda un enfoque mucho más amplio que simplemente "recibir" a los deportados. Se debe garantizar su acceso a servicios básicos, como alimentación, atención médica y alojamiento temporal.

En próximos días la gobernadora Maru Campos Galván sostendrá un encuentro con sus homólogos fronterizos, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para analizar la estrategia a implementar en caso de suceder la deportación masiva con la que amaga Trump.