Nuestro país no es de ninguna manera un ejemplo a seguir en cuanto a educación pública se refiere, es sabido que, sobre todo en la presente administración, no solo no hemos avanzado para elevar la calidad educativa en todos los niveles, sino, por el contrario, hemos dado pasos hacia atrás y desafortunadamente vamos a seguir así, sobre todo si como padres de familia no nos involucramos en la educación que reciben nuestros hijos

Lo anterior se hace más notorio en la educación básica; ya en niveles medio superior y superior, considero, no andamos tan mal, lo malo es que como la base no está muy sólida, los alumnos batallan mas para poder sobrellevar una carrera universitaria

La verdad es que las universidades hacen sus mejores esfuerzos por ofrecer cada vez mejores planes de estudios mas apegados a lo que la realidad de las empresas requiere de un profesionista

También es necesario decir que la educación superior en México no es costosa, por supuesto no estamos diciendo que es gratis, pero la verdad es que las cuotas de inscripción son prácticamente simbólicas y esto se hace evidente cuando se comparan con lo que cobran las universidades particulares por más sencillas que sean, ya que lo que se paga por semestre en una universidad pública es lo mínimo que se paga, pero por mes en una institución privada, y la diferencia en cuanto al prestigio es abismal en la mayoría de los casos

Por lo anterior no se vale que desde hace algunas semanas se están mandando mensajes a los estudiantes universitarios en los que aseguran que les brindarán apoyo para promover juicios de amparo con la intención de evitar el correspondiente pago de las cuotas universitarias, lo que es peor, les garantizan que pueden eliminar la obligación del pago de cuota semestral.

Ante esto las universidades aclaran que, de los mas de mil 400 juicios promovidos en el semestre enero/junio de este mismo 2024, ninguno se concedió y agregan que, si existen alumnos que aún no realizan su pago es debido a que el proceso legal todavía no ha concluido, es por eso que no se les ha exigido el pago.

Se agregaría la siguiente pregunta; ¿Cómo esperamos que las universidades ofrezcan mejores instalaciones y nivel académico sin dinero?, porque la realidad es que, aunque de manera demagógica algunos legisladores electos prometen que la educación universitaria debe ser gratuita, y -por supuesto que nadie estaría en contra de eso- lo malo es que no ofrecen mandar recursos a las universidades para subsanar la falta de ingreso por concepto de cuotas semestrales y sin dinero, nada puede funcionar por mucho tiempo y menos trabajando de forma ineficiente.

Así que sería bueno que quienes promueven este tipo de juicios, pensaran un poco mas en los universitarios, y menos de forma política. A nadie beneficia este tipo de acciones y por el contrario, si afecta a la población estudiantil de forma considerable y esa no es la idea…