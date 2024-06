Tras horas intensas de trabajo en las Juntas Distritales, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua informó que los cómputos de las actas se habían concluido con éxito. Pero el proceso no estuvo libre de errores y situaciones que obligaron a los funcionarios a dar más de una ojeada.

Los cómputos de las actas permiten saber los resultados definitivos de las elecciones. En esta ocasión, para la presidencia, el resultado preliminar fue casi el mismo que con los cómputos y mantuvo la ventaja para la candidata de Morena-PT-PV, Claudia Sheinbaum Pardo. Obtuvo el 59.75 por ciento de los votos totales.

En tanto que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, se perdió más votos en los cómputos de los que había conocido con los resultados preliminares. Sumó 16 millones de votos o 27.45 por ciento de los sufragios totales, mientras que Jorge Álvarez Máynez se quedó con el 10.32 por ciento.

Para llegar a estas cifras, los funcionarios electorales tuvieron que trabajar arduamente, pero no se escaparon de los errores, como que las actas no estuvieran visibles en los paquetes electorales o una suma que no coincidía. Ese no puede ser un argumento válido para anular una elección. Las elecciones las organizan los ciudadanos para los ciudadanos.

En el caso de la presidencia, se tendrán que validar los paquetes y los resultados. Antes llegarán las impugnaciones. Para las elecciones locales, que no parecen estar condicionadas por las impugnaciones, se tienen que validar los cómputos y entonces se procederá a la entrega de constancias.

Nadie dijo que organizar las elecciones en un país es una tarea sencilla, pero con los tropezones y todo, el final está cerca y el resultado positivo.

Convaleciente en el hospital, el exgobernador César Duarte escuchó cómo la determinación de la jueza Hortensia García determinó que puede dejar la prisión preventiva. Puede parecer una buena noticia, pero eso no lo libra de las acusaciones en su contra.

A pesar de que se aprobó el cambio de medida cautelar, eso no lo libra de los procedimientos judiciales. Además, las condiciones en las que estará fuera de prisión no son las que él desearía, pues se determinó que debe usar un brazalete electrónico que permita conocer su ubicación.

Al exgobernador tampoco se le permitirá salir de la ciudad de Chihuahua. Todos los servicios médicos a los que deba recurrir deben ubicarse en la capital, aunque la defensa pidió que fuera por todo el estado para buscar alternativas. La jueza no cedió y tomó la determinación de restringir los movimientos.

La salida de Duarte de la cárcel representa para algunos una derrota. El personaje que causó daños al estado está libre, han lamentado. Pero también habría que ver en qué condiciones y cómo la Fiscalía trabaja en las acusaciones. Lo cierto es que para el exgobernador, la falsa sensación de libertad es un avance.

La semana pasada surgió la idea la petición formal para que las clases concluyeran antes en el estado de Chihuahua. El argumento es muy claro: se busca evitar que los estudiantes de nivel básico se expongan a las altas temperaturas, que estos días ya han alcanzado los 40 grados centígrados.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio autorización a Chihuahua para que haga las adecuaciones necesarias al calendario. Claro que no es una tarea fácil, pues si se hacen las modificaciones, las actividades se tienen que adelantar, todo va a ir más rápido y a la vez no quieren que haya afectaciones a los alumnos.

Para lograrlo, la Secretaría de Educación estatal ha compartido a los maestros, directivos y padres de familia el plan para que el adelanto de vacaciones se haga realidad. Se busca que tomen el compromiso de terminar las actividades en las fechas indicadas, sin pretextos.

Si se aprueba el final adelantado, la presión subirá entre los involucrados y se espera que el remedio no sea más caro que la enfermedad. Habrá que estar atentos a los anuncios de las autoridades estatales.