El pánico se apoderó de un evento político en Nuevo Casas Grandes. Las personas aspirantes a la Presidencia Municipal acudieron a un encuentro organizado por la Coparmex en la que expondrían sus propuestas, sin embargo, todo se interrumpió por una amenaza.

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre un artefacto explosivo en el auditorio del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes. Cierto o falso, en esos casos no se toman riesgos y las personas fueron desalojadas. Entre tanto movimiento surgen cuestionamientos, temor, pánico.

Al debate acudieron José García Valenzuela (PAN-PRI-PRD), Clarence Lamar Jones (MC), Iván Fierro (PV) y Fausto Arias (México Republicano). Particularmente en esta ocasión no se presentó Edith Escárcega, la alcaldesa suplente que busca reelegirse. ¿Será que algo presentía?

El sospechosismo surge en momentos como este. De lo que no se debe dudar es de la movilización, de las medidas de seguridad, porque si es cierto puede ocurrir una tragedia y luego se cuestionará: ¿por qué no se activaron los protocolos a tiempo? Finalmente, tras una revisión, no se hallaron artefactos sospechosos.

Este hecho ocurre a 12 días de la gran elección en México, proceso que ha estado marcado por actos de violencia hacia las personas candidatas, sus equipos y otros elementos relacionados con la ámbito electoral.

Apenas el martes se abordaba en este espacio la necesidad de una estrategia sólida de seguridad para que la votación se lleve a cabo de forma pacífica, pues ahora más que nunca se deben tomar esas medidas. Esperemos pues que una falsa alarma no se vuelva a repetir.

Hoy llegará a la capital del estado la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. La representante de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde sabe la importancia del estado grande, no solo hablando de votos, sino de toda la riqueza histórica, cultural, económica y natural.

Sheinbaum eligió Juárez para el inicio de su campaña. En la capital tendrá una especie de precierre. Estas decisiones las han interpretado los morenistas como un mensaje de que Chihuahua será prioridad en caso de que la Cuarta Transformación, ahora en segundo piso, siga adelante.

Desde luego que los candidatos del partido guinda estarán en el evento. Estar junto a Sheinbaum resulta motivacional, un empujón en la recta final de la contienda. Desde luego, eso no garantiza que vayan a obtener el triunfo. Los ciudadanos tienen la última decisión.

Habrá que estar atentos al discurso de la aspirante presidencial.

Quien también promete un cierre espectacular es el candidato a la alcaldía de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza. El representante de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua se presentará el siguiente fin de semana en El Palomar, y lo hará nada más y nada menos que junto a Xóchitl Gálvez.

El aspirante ha prometido la presencia de la candidata presidencial opositora en su evento como parte de las actividades de cierre antes del periodo de reflexión y luego la votación del 2 de junio. No solo eso, el candidato del PAN-PRI-PRD anunció un concierto de la Banda El Recodo.

Bonilla busca la reelección en la capital. Tiene ventaja sobre el resto de los candidatos por los resultados que ha presentado, pero eso puede resultar negativo, ya que si los votantes no están convencidos de su trabajo, pueden buscar otras opciones. Aunque confía en su manejo previo.

Con la visita de Gálvez programada para el sábado, las candidatas presidenciales habrán visitado al menos dos veces la entidad. Queda pendiente la primera visita de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.