Estadunidenses comienzan a cambiar a Xiaohongshu ante prohibición de TikTok

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Hong Kong. - Ante la amenaza de una prohibición de TikTok, los usuarios estadunidenses de esta plataforma están migrando en masa a la aplicación de redes sociales china Xiaohongshu, convirtiéndola en la aplicación más descargada en Estados Unidos.

Algunos de los “refugiados de TikTok”, como se autodenominan, afirman que eligieron la alternativa china, Xiaohongshu, en protesta por la prohibición de TikTok.

La Corte Suprema de Estados Unidos está por decidir sobre una ley que estipula que TikTok debe desvincularse de su empresa matriz china, ByteDance, antes del 19 de enero, o enfrentará una prohibición en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad nacional.

Después de que los jueces parecieran inclinarse a mantener la ley, grandes cantidades de usuarios de TikTok comenzaron a crear cuentas en Xiaohongshu, incorporando hashtags como #tiktokrefugee o #tiktok en sus publicaciones. Desde el lunes, Xiaohongshu se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en Estados Unidos.

Xiaohongshu, que en inglés significa “Librito Rojo”, es una aplicación de redes sociales china que combina comercio electrónico, videos cortos y funciones de publicación.

En los últimos años, la aplicación ha ganado popularidad en China y en otras regiones y países con diáspora china, como Malasia y Taiwán, acumulando 300 millones de usuarios activos cada mes, la mayoría de los cuales son mujeres jóvenes que la utilizan como un motor de búsqueda de facto para recomendaciones de productos, viajes y restaurantes, así como tutoriales de maquillaje y cuidado de la piel.

El tema #tiktokrefugee ha acumulado más de 160 mil publicaciones en Xiaohongshu, muchas de las cuales son videos de usuarios estadunidenses que se presentan y piden consejos sobre cómo navegar en la aplicación, a la que llaman “RedNote”.

Hasta el momento, Xiaohongshu no ha respondido a una solicitud de comentarios hecha por The Associated Press.

Alexis Garman es una usuaria de TikTok de 21 años de Oklahoma con casi 20 mil seguidores, se unió a Xiaohongshu el martes después de ver que otros hacían lo mismo. Garman dijo que la privacidad de los datos no es algo que le preocupe particularmente.

“Lo que he experimentado hasta ahora en (Xiaohongshu) ha sido realmente genial y acogedor”, dijo Garman, quien ha hecho dos publicaciones en la plataforma.

“Me gusta tu maquillaje”, comentó un usuario de Xiaohongshu de Beijing en una de sus publicaciones, y Garman le agradece en una respuesta. Un usuario de la provincia suroccidental de Sichuan comentó: “Soy tu espía chino... por favor, entrega tu información personal o las fotografías de tu gato (o perro)”.

“El hecho de que TikTok posiblemente sea prohibido no solo elimina una aplicación, elimina trabajos, amigos y comunidad”, dijo Garman. “Personalmente, los amigos y el vínculo que tengo con mis seguidores ahora se perderán”.

Otros usuarios estadunidenses que se han unido a Xiaohongshu han dicho francamente que se incorporaron a la aplicación en protesta por la posible prohibición de TikTok.

Una usuaria estadunidense que se hace llamar Definitelynotchippy hizo un video dirigido a los usuarios chinos de Xiaohongshu donde explica por qué los estadunidenses están descargando la aplicación.

“La razón por la que nuestro gobierno nos dice que está prohibiendo TikTok es porque insiste en que ustedes, el pueblo chino, el gobierno, lo que sea, son los dueños”, dijo. “Y tratan de hacernos pensar que ustedes son malos”.

“Muchos de nosotros somos más inteligentes, así que decidimos molestar a nuestro gobierno y descargar una verdadera aplicación china”, dijo. “A eso le llamamos trolear... en resumen, estamos aquí para desafiar a nuestro gobierno y aprender sobre China y pasar tiempo con ustedes”.

Hasta ahora, los usuarios chinos de Xiaohongshu han dado la bienvenida a los usuarios estadunidenses, y algunos les han ofrecido enseñarles chino. otros han dado consejos sobre cómo navegar la internet china, advirtiendo a los nuevos usuarios que no mencionen o discutan nada considerado políticamente sensible, ya que podrían ser censurados, en algunos casos, estudiantes chinos han pedido ayuda a los estadunidenses con sus tareas de inglés.

Como la mayoría de las aplicaciones y servicios de internet en China, Xiaohongshu está sujeta a censura. Generalmente, las plataformas imponen la censura eliminando o limitando la visibilidad del contenido que Beijing considera políticamente sensible, una práctica conocida como “shadowbanning”. Grandes plataformas occidentales, como Google y Facebook, están bloqueadas en China.

Aunque el número de usuarios de Xiaohongshu ha aumentado, aún no está claro si la aplicación podría reemplazar a TikTok, que ha creado un ecosistema que permite el comercio electrónico y la publicidad, antes de que TikTok estuviera bajo amenaza, la abrumadora mayoría de los usuarios de Xiaohongshu eran chinos, y la aplicación, que carece de funciones de traducción, no está optimizada para una base internacional de usuarios.

A pesar de que las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo altas por cuestiones de comercio y seguridad nacional, muchos usuarios chinos y estadunidenses de Xiaohongshu han realizado intercambios culturales amistosos en la aplicación, esas interacciones van desde salas de chat en vivo hasta comentarios en publicaciones.

Una refugiada de TikTok que se hace llamar Amanda publicó un video sobre lo feliz que la hizo encontrar la aplicación Xiaohongshu, y dijo que los usuarios chinos han sido hospitalarios, debajo de su publicación, un usuario chino comentó: ”¡No somos enemigos, somos seres humanos (viviendo) en un solo mundo!”

“Asimismo, nunca... tuvimos la oportunidad de comunicarnos directamente con ustedes, los extranjeros, compartiendo la misma aplicación o plataforma, así que el (sentimiento es) mutuo desde que llegaron a esta aplicación”, dice otro.

En un comentario publicado en chino, Amanda, la “refugiada” de TikTok, dijo que, en el futuro, trabajaría para publicar subtítulos y descripciones en chino.

“Estoy tan feliz de hablar con personas chinas y aprender sobre su cultura y experiencias”, dijo.