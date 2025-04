Ciudad Juárez.- Integrantes de la comunidad universitaria han convocado a una manifestación pacífica en la que reunirán firmas este jueves en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La cita es a las 10:00 de la mañana frente al edificio A del ICSA, donde convocaron a los estudiantes a sumarse para hacer tangible el llamado a las autoridades universitarias, para que puedan realizar una revisión de la mano con las autoridades de la Dirección de Transporte Zona Norte o se evalúen posibles soluciones.

Estudiantes consultados por Netnoticias afirmaron que el tiempo de espera para tomar una unidad del concesionario de la ruta Oriente-Poniente, que pasa por la avenida Heroico Colegio Militar, puede tomar hasta una hora, ya sea para ir en dirección a la zona centro o hacia la avenida Rafael Pérez Serna y la avenida Tecnológico.

En un recorrido realizado por este medio, se observó cómo el camión identificado como A-OP-18 de dicha ruta dejó a un estudiante en el parador frente al ICSA.

“No me subí porque ya iba lleno, pero atrás había espacio y le dije que le pagaba y me dejara subir por la otra puerta, pero dijo que no. Ahorita lo esperamos (aproximadamente 10 personas) por media hora”, dijo el estudiante al lamentar tener que esperar otra unidad.

Jair Morales, estudiante de la UACJ y secretario general de “Unión UACJ”, una agrupación de estudiantes que asegura buscar velar por los derechos de la comunidad universitaria, compartió que han estado reuniendo las opiniones de los estudiantes para reconocer las necesidades y la dimensión del problema.

“Estamos recabando algunas estadísticas de las zonas geográficas donde hay más estudiantes viviendo y las complicaciones que tienen para poder llegar a sus casas; es un tema muy difícil porque muchos estudiantes terminan sus clases a las 10:00 de la noche, y al terminar esas clases no hay un servicio como tal de transporte. La ruta Oriente-Poniente termina a las 7:00 de la noche y el Juárez Bus no alcanza a dar servicio a la zona en que nos encontramos”, refirió Jair.

La situación ha llevado a los estudiantes a pedir “ride” o usar transportes de plataforma para llegar a los puntos donde puedan tomar otro transporte o estar más cerca de sus viviendas, pero afirmó que se han presentado casos por los que los estudiantes se sienten inseguros al usar estas modalidades, detalló Jair.

En el recorrido hecho por Netnoticias, se observó que los estudiantes de las escuelas ubicadas en el sector de la avenida Heroico Colegio Militar disponen de pocas opciones de transporte público que les permitan llegar a sus planteles y a sus casas.

Los alumnos denunciaron que el concesionario de la ruta Oriente-Poniente termina el servicio a las 7:00 p.m., tres horas antes de la salida de la última clase de los alumnos universitarios, que concluye a las 10:00 de la noche.

La problemática se extiende, debido a que en el sector se encuentran tres escuelas con un estimado de más de 10 mil alumnos en conjunto: el campus del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), el plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) y el plantel 1 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).