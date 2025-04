LeBron James posa con su nuevo muñeco Ken

California.- La gran estrella del baloncesto LeBron James se convirtió en el primer atleta profesional masculino en tener su imagen representada en un muñeco Ken.

Mattel Inc. presentó el muñeco Ken de LeBron este miércoles para dar inicio a la serie “Kenbassador” del fabricante de juguetes. El año pasado, se introdujeron nueve Barbies de atletas femeninas, incluida la estrella del tenis Venus Williams.

“Cuando era niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible a través del trabajo duro y la dedicación. Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar”, expresó James. "Por eso, asociarme con Barbie para lanzar el muñeco LeBron James Kenbassadors es un gran honor. Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los modelos a seguir que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza."

El muñeco de LeBron lleva gafas de sol, auriculares y una chaqueta de letterman azul y blanca desabrochada con "LJ" en el pecho izquierdo, su número 23 en la manga derecha y parches de Ohio y una corona en la otra. Su nombre de pila está en la parte trasera con la frase "Solo un chico de Akron" debajo. Su camiseta dice "Somos Familia", un guiño a la Fundación de la familia de LeBron James. Sus zapatos azules, por supuesto, son Nikes.

El muñeco cuesta 75 dólares y saldrá a la venta el lunes.

En un video producido por Associated Press de James viendo el muñeco por primera vez, el "Rey" expresó su aprobación, llamando repetidamente al muñeco "genial", otra palabra para "cool".

Mientras lo examinaba, le puso una pulsera "I Promise" en la muñeca del muñeco y ajustó la correa de su riñonera.

“OK, ahora estamos listos”, dijo James. “Quiero decir, podría necesitar hacer un poco de ejercicio. Las piernas se ven un poco delgadas. Un pequeño tipo frágil. Nah, eso es genial.”

La vicepresidenta senior de Mattel, Krista Berger, señaló que Ken es el mejor amigo y apoyo de Barbie desde hace mucho tiempo.

“Estamos emocionados de ofrecer a los fanáticos una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como un modelo a seguir, su estatus de ícono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a establecer un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado", añadió Berger.