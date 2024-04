Sevilla qué maravilla, vale la pena verte, disfrutarte, "bailaora, son tus pisadas el tablao y nada más; bailaora, no hay tablao, se hace tablao al bailar, escribió Antonio Machado y Manuel ¡olé! García Romero: Sevilla, rico vergel donde el arte y la poesía, resumen en un clavel, la gracia de Andalucía.

Y es que en la tierra de la plaza de España, esta su famosa feria de abril y toda la torería española que está colgada en los carteles, quiere abrir "La Puerta del Príncipe"; algunos lo lograrán como Miguel Angel Perera, si no nos equivocamos y otros, aunque triunfarán, no la abrirán por no cortar 2 orejas 2, pero así es la bella fiesta.

Lo que nos causa una ligera molestia, es, como siempre, la ausencia de los toreros mexicanos, Leo Valadés, caminará solitario como la Vikina, pues es el único torero que partirá plaza en el serial de la Real Maestranza de Caballería (cuando se lea esta colaboración ya toreó) y párale de contar, estimado aficionado (da).

Ya sale sobrando comentar la falta de reciprocidad de los empresarios españoles hacia los nuestros, las razonas, causas o pretextos son múltiples, lo cierto es que los estetas de por acá, tienen cerradas las plazas de por allá a excepción de las ganaderías, donde en ocasiones, se dice, que les dan albergue, pero hasta ahí, salvo opinión en contrario. Es er cuento de nunca acabar.

Rematamos en los medios de la redacción: Del mismo Manuel: La ciudad de maravilla donde el andante viajero, tirando en alto el sombrero, proclama ante er mundo entero,

¡Y olé que viva Sevilla!, donde con pocos años menos, estaríamos en nuestra BARRERA DE SOL, en La Real Maestranza de Caballaría, como lo hicimos "endenantes", suspirando por la lejanía der terruño, mereendando con un vinillo en la mano. Vale.