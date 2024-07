La electricidad es el poder de la vida, la fuente de todo lo que ocurre en el universo. Nicola Tesla, inventor austriaco-norteamericano.

No estamos muy seguros que digamos, pero al parecer, al gobierno, desde "endenantes", ya se le olvidó que nuestras redes de transmisión de la C F E, ya tienen más de 50 años 50 años de instaladas; lo dicen todos los especialistas en la materia, sin embargo quienes gobiernan, no entienden que hay que modernizar a toda la empresa y repotenciar estas líneas, todo ello, acompañado de desarrollo tecnológico, que permita darle certeza al suministro eléctrico y queden como recuerdo de la historia, los perjudiciales apagones, que siempre ponen en jaque mate, al país, así diga todo lo contrario, el caudillo de la 4T.

Por ésto y otras cosas más, urge renovar a esta empresa que no hace mucho, el gobierno la intituló como una "empresa de clase mundial", pues como Pemex, CFE es un barril sin fondo que, junto con su Contrato Colectivo de Trabajo, le cuesta un dineral a los contribuyentes cautivos y no hay quien pare esa hemorragia de dinero tirado a la basura y de pasó, que la empresa sea dirigida por personas jóvenes, competentes y capaces y no por personajes corruptos como el hombre de triste memoria Manuel Bartlett. inventor de la caída del sistema, cuando estaba en la cúspide de su poder político.

Hay urgente necesidad de energía eléctrica en México, no sólo en los hogares, sino también en las empresas, si es que el gobierno quiere entrar en la onda del nearshoring, tiene que resolverlo pero ya, ¿podrá lograrlo Claudia, con La Sombra del Caudillo?.

Como cada año, los Estados del norte ya están en pleno verano y de un momento a otro, llegarán los nefastos apagones, aunque los habitantes de estos lares, no tengan el beneficio gubernamental de los subsidios; veremos qué opinan al respecto, los señores de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, creada en el lejano año de 1956, la CANAME. Vale.