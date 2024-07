Otro torero español en ciernes anda en México, como castañuela, anda contento e ilusionado con su toreo, el cuál se ve reflejado en contratos que le dejarán, si no buenas sumas de dinero, sí cuando menos para la jama y algunos gastos más; México sigue siendo tierra de promisión para los toreros venidos de allende "la mare".

¿Y los toreros mexicanos, en ciernes o no, en España, también suman contratos? Nos gustaría escuchar una voz docta al respecto, no para que nos "capotien", sino para que nos hagan entrar en razón, pues según nuestro leal saber y entender, España no es para los mexicanos y para que sumen contratos en la tierra de la fiesta brava ¡ah! como está cabrón. Perdón.

Mientras tanto en nuestra tierra, concretamente en la capital del país, la temporada chica en la México, parece que va bien; no sabemos si les están pagando a los muchachos novilleros por su actuación, esperemos que sí, porque en el mundillo taurino, en eso de la corrupción, allá y acá, también se cuecen habas.

De última nota, parece que Joselito Adame, triunfó o cuando menos dejó buena actuación, en una plaza de la provincia española y bueno, cuando menos también sacará para la jama y algunos otros gastos, en aquella región de La Comunidad Europea, donde impera el euro. Vale.