La obsesión perversa te convierte en un SER manipulador y egocéntrico. V. E. Schwab, escritora estadounidense.

En el hogar, y, en plena calma, esperamos el último dizque debate presidencial, donde, opinamos nosotros, los 3 "candidotes" 3 ganarán y todos perderán, pues dejarán una pésima imagen en la opinión pública, por eso estas letras las redactamos antes de y no después de.

Aunque hay diversidad de temas políticos en esta primavera caliente, el Viejo sigue danto el do de pecho, pues junto con sus huestes populacheras, están obsesionados con el poder, todo o nada en estas elecciones, ha dicho varias veces, el hombre que ya se va, buscando desesperadamente, un buen lugar en la historia patria, tan mentirosa como él -aquí en singular-.

Por eso detesta todo lo que les estorba, vr. gr. las instituciones a las cuales mandó al diablo y a cuanta ley le estorbó en su sexenio, porque su moral y honestidad,

no tienen parangón alguno.

El Viejo sataniza a todos los medios informativos que no piensan como él (prensa, radio, televisión y portales electrónicos), y en Chapas, haciendo gala de perversidad oficial, espetó "urbi et orbi", que la banderas nacional es de todos los mexicanos, incluídos los traidores a la patria, que lo son, simplemente, por non pensar, insistimos, como él.

Y aquí sí nos dio diarrea y nos calentamos, pues como ciudadanos mexicanos de acá de este lado (por vivir en la frontera), durante toda nuestra vida adulta, hemos sido hombres libres y de buenas costumbres y hemos tenido un modo honesto de vivir, aparte de, como contribuyentes cautivos, estar al corriente del pago de todos nuestros impuestos, por eso la estigmatización nos caló hondo y profundo, oiga usted, nos dolió bastante, aunque ya nos pusimos, para el dolor "green marvel" . ¿Traidor a la patria?, mis huevos.

No sabemos si lo dicho por el Jefe de la Nación (?) es perversidad oficial o simple canallada ¿será lo mismo?, cada quien interprételo a su leal saber y entender, pero este 2 de junio, amable lectora (or), jóvenes y jóvenas, salgamos a votar masivamente, pues con valor civil, debemos decidir, si no se nos cae el sistema con el maestro Bartlett, por alguna de las siguientes 2 opciones 2: o votamos por un México con luz, gracias a que en materia eléctrica, la oferta ya es Superior, como la cerveza, a la demanda o votamos por un México a oscuras o sea, sin libertad y democracia. Vale.