Se consumó lo que tanto temía la oposición al régimen de AMLO, no pierden los partidos políticos, pierde la seguridad, la salud, la educación el medio ambiente y en general la sociedad mexicana. Esto es lo que se llamaba un peligro para México, con la desaparición de los órganos autónomos, el sometimiento del INE al ejecutivo y muy seguramente el desmantelamiento del poder judicial como hasta hoy lo conocimos llevara al país a la dictadura perfecta que ni el PRI cuando era partido hegemónico se atrevió, el voto del 2 de junio no avaló pero si permitió al partido en el poder modificar no solo leyes y reglamentos sino la constitución y con ello las políticas públicas, como la operación de la guardia nacional con mando militar, el uso de programas sociales con tintes partidistas, el ocultamiento de información publica y gastos en obras, la difusión de datos personales y de empresas que no se alineen al pensamiento del régimen, la educación laica y gratuita tendrá un ingrediente formativo ideológico y mediocre como le sirve mejor al estado y al partido en el poder.

Ni asustados ni temerosos ya vivimos este régimen antes de los noventas, antes de la llegada de los neoliberales con Carlos salinas, hoy el peligro es que tenemos una mezcla de ideologías sin principios éticos y de paz que podrían llevarnos a una mayor división de la sociedad y una mayor desigualdad entre el decil económicamente mas fuerte y el decil económicamente en pobreza alimentaria, esperemos y diremos si la sociedad despierta en los próximos tres años y regresa la pluralidad a las cámaras de Diputados y Senadores.

Por la pronto nos recetaron lo que será EL PRINCIPIO DEL FIN el termino de un sexenio de mentiras con un informe de gobierno que a los que tienen tres dedos de frente les debería avergonzar, nos dibujaron un país que no existe y nos volvieron a engallar, ni el peso fue un super peso, ni la gasolina cuesta 10.00 pesos, ni la refinería refina, ni para construir el tren maya no se tiro un solo árbol, ni la corrupción se terminó, segalmex es por hoy el robo mas grande en la historia del país, los abrazos fueron a los delincuentes y los balazos a casi 200,000 ciudadanos, la salud no es la mejor del mundo mundial ni esta mejor que en Dinamarca entre cientos de etc más. Y la segunda recetada fue el agandalle de las cámaras de diputados y el senado de la república, que representara el término de una división de poderes, aunque simulada en la historia hoy la consolidaran con reformas constitucionales que por hoy ya plantean la desaparición de 7 organismos autónomos entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la información pública y protección de datos personales que permitía al pueblo de México proteger sus datos e información personal y de sus empresas así como tener y conocer los gastos del gobierno, una reforma al poder judicial que no busca mejorar la justicia sino someterla al régimen de dictadura de un poder hegemónico.

El mensaje fue claro al entregar el informe al Congreso de la Unión, hoy se gobierna para fortalecer un movimiento no a un pueblo, el discurso de la secretaria de gobernación que debió ser institucional se convirtió en una arenga para fortalecer su posición como próxima presidenta de MORENA y dejar claro que el régimen y el movimiento son uno solo y por tanto quien este en contra formara parte de la oposición y por lo tanto traidores a la patria.

Falta mucho por ver, solo espero que la venda (programas sociales) que hoy ciegan al pueblo pronto caiga y despierte al tigre.