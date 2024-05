VALLE DE SAN BUENAVENTURA, CHIH.- El abandono del campo chihuahuense por parte del oficialismo, es terrible, la sequía dejó sin sembrar, yermas, por falta de agua,muchas hectáreas; ojalá San Isidro Labrador se apiade, eche el agua y quite el sol.

Ya en lo nuestro, el toro, estamos estupefactos, asombrados, sorprendidos; lo anterior nos sucedió u aconteció cuando leímos en la prensa taurina hispana ¡qué creen! amigas (os) aficionados a la fiesta brava, pues que se va a celebrar un acto taurino (esperamos que sea una corrida de toros) el próximo 16 de mayo, por el Día Internacional de la Tauromaquia. ¡olé!.

Este acto taurino, según la nota periodística, lo va a celebrar la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el apoyo de la Fundación del Toro de Lidia y la empresa propietaria de la plaza de toros.

Aficionado (a), de seguro ya te estarás frotando las manos, preguntándote en qué entidad española será este acto taurino; no comáis ansia, serénate, contrólate, sosiégate, hay te va: Será en la monumental plaza de toros de BARCELONA, después de haber estado cerrada 13 años 13, pues el último festejo se dio, fue el 28 de septiembre del 2011 y si mal no recordamos, con una encerrona del torero de Galapagar, José Tomás.

¿Qué sorpresa no depara la monumental de Barcelona?, no lo sabemos porque la información está inconclusa, no dice nada al respecto, pero de que la sorpresa fue buena para nosotros, lo fue. Vale.