Prefiero la libertad con peligro, que la paz con esclavitud. Jean Jacques Rousseff, filósofo francés.

La candidata de la oposición cuyo nombre comienza con X, hace días se reunió con un grupo de machuchones, de ricachones, de empresarios multimillonarios para decirles "sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, les suplico que convenzan a sus empleados, a la gente de su comunidad. No hay mañana: O autoritarismo o democracia. Los necesito. No timoratos. No miedosos, ¡Pierdan el mido o nos lleva... la finca del Viejo -ésto lo agregamos nosotros-, el carajo!.

"Yo me la estoy jugando, dejé mi zona de confort, porque decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por sus familias; los invito a luchar, a ponerse las pilas; necesito que la gente se entere qué es lo que yo veo de México y cómo creo que podemos arreglar este país".

Y la mujer tiene razón, hay que echar la pata pa'elante y rescatar al país de los tentáculos de morena, solo que esta titánica tarea, no es solamente una labor para la COPARMEX, sino que es una labor de todos los mexicanos bien nacidos, que amen, antes que nada, la libertad, porque sin ella no hay democracia, hay autocracia, dictadura, que sería lo peor a donde podría llegar el país que no se merece ser humillado por sus propios gobernantes y mucho menos por la delincuencia o crímen organizado.

La nueva generación tiene la palabra y una magnífica oportunidad de conservar su libertad y su democracia en los próximos comicios del 2 de junio, de ellos depende ser ciudadanos libres como lo han sido hasta ahora o quedarse encerrados en una jaula, no sin antes advertirles que los pájaros que viven en jaula, creen que volar es una enfermedad.

Por si a las lectoras (es) les dejó un mal sabor de boca el tema, va el chistorete de la semana: Llega a una casa habitación el Censor de población y le pregunta al inquilino: Señor ¿cómo se conforma su familia?. El tipo, mirándolo fijamente, le responde: Jóven, mi familia no se conforma con ¡nada!. Vale.